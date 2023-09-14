Якою буде цьогорічна зима: прогнози синоптиків

Існує підвищена ймовірність більш холодної зими у США, Канаді та Європі

Полярний вихор може мати сильний вплив на зиму в США та Європі

Над Північним полюсом триває формування полярного вихору, тому перші прогнози погоди на зиму 2023-2024: сніг і низька температура повітря. Про це повідомляє Severe Weather.

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Що таке полярний вихор?

З початком осені температура в полярних регіонах починає знижуватися. Це стається через те, що Сонце опускається нижче над горизонтом, і менше енергії досягає Північного полюса. Проте, коли температура в полярних регіонах падає, регіони південніше продовжують отримувати достатньо сонячного світла.

Це призводить до великої різниці у температурі між полярними і субтропічними регіонами. Розпочинається розвиток циркуляції низького тиску, відомої як полярний вихор.

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Сильний полярний вихор передбачає таку ж полярну циркуляцію, яка зазвичай містить прохолодніше повітря в полярних регіонах, що призводить до більш м’яких умов у США та Європі. І навпаки, слабкий полярний вихор означає, що холодніше арктичне повітря не обмежене і може затікати до США та Європи, що призводить до прохолодніших умов.

Наслідки полярного вихору

За словами метеорологів, на Північному полюсі вже розпочався процес охолодження, який традиційно починається в серпні і посилюється восени. Очікується, що полярний вихор досягне своєї максимальної сили в листопаді та грудні.

Вчені повідомляють, що в цьому році є ймовірність колапсу полярного вихору. Це призведе до погодних впливів по всій Північній півкулі – можливий викид більш холодного арктичного повітря в Європі та США.

Потенційний колапс, який часто спостерігається в грудні та січні, може призвести до значних змін погоди в січні 2024 року.

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Існує підвищена ймовірність більш холодної зими у США, Канаді та Європі. Крім того, на сході США та в Європі очікується снігопад вище середнього.