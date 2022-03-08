Військові знищили колону з ворожою позначкою V завдяки чат-боту

СБУ закликає надалі інформувати через чат-бот про переміщення ворожої техніки та диверсантів

На Київщині ЗСУ знищили техніку окупантів з позначкою V. Усе завдяки повідомленням у спеціальному чат-боті для передачі інформації про російські війська. Про це повідомляє СБУ в Телеграм.

Цього разу СБУ через чат-бот отримала координати ворожої техніки з позначками V на Київщині.

«Їх перевірили та передали військовим. Результат – на фото: полум’яні «привіти» окупантам. Тож як би вони не маркували свої бойові машини, ми знаємо, що наше «завдання буде виконане», точно – ми знищимо їх!» – йдеться в повідомленні.

СБУ закликає надалі інформувати через чат-бот про переміщення ворожої техніки та диверсантів. Слід надсилати дані чітко і структуровано з максимально точними позначками часу та геолокацій.

Мовиться, про кожна людина може надсилати дані про розташування російської техніки, пересування окупантів, диверсантів тощо у @stop_russian_war_bot у телеграмі.

Нагадаємо, у понеділок, 7 березня, о 20:30 сили Протиповітряної оборони ЗС України збили над Києвом російський літак.

До слова, обстріляне окупантами місто Миколаїв готується до наступу та дати відсіч російській орді.