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    Міноборони: окупанти чотири рази відкривали вогонь за останні 12 годин

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    Міноборони: окупанти чотири рази відкривали вогонь за останні 12 годин

    Російські бойовики вели вогонь з озброєння БМП та автоматичних гранатометів

    Минулої доби в районі ООС загинув один український військовик, ще трьох поранили. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

    Сьогодні бойовики 4 рази відкривали вогонь по українських позиціях. Під вогонь потрапили Золоте-4, Катеринівка та Павлополь.

    Загалом сьогодні НЗФ витратили 23 міни важких калібрів та вели вогонь з озброєння БМП та автоматичних гранатометів.

    Міноборони підтвердило інформацію про 13 ворожих обстрілів за минулу добу.

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    На луганському напрямку бойовики 5 разів обстріляли військовиків, 4 з яких із застосуванням мінометів та ствольної артилерії. Російські війська вели вогонь по оборонцях Золотого-4, Луганського, Кримського та Новотошківського.

    На донецькому напрямку за добу зафіксовано 8 фактів ведення вогню в бік українських військовиків. Окупанти обстріляли Кам’янку, Авдіївку, Водяне, Піски та Лебединське.

    Також нагадаємо, що сьогодні на Донбасі під час розмінування загинув піротехнік ДСНС.

    Крім того, ОБСЄ побачила російські танки у колишньому аеропорту Луганська.

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