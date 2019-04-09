ОБСЄ побачила російські танки у колишньому аеропорту Луганська



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Також було зафіксовано 1 зенітний ракетний комплекс (9К33 «Оса»)

Місія ОБСЄ зафіксувала на території колишнього Міжнародного аеропорту «Луганськ» 7 танків та 6 зенітних ракетних комплексів.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ.

«7 квітня місія зафіксувала: 7 танків (Т-72) і 6 зенітних ракетних комплексів (9К35) на території колишнього Міжнародного аеропорту «Луганськ», приблизно за 10 км на південь від Луганська. Крім того, 7 самохідних гаубиць (2С1), 6 РСЗВ (БМ-21) і 9 буксирувальних гаубиць», йдеться у звіті.

БПЛА СММ дальнього радіуса дії зафіксував: 2 танки (ймовірно Т-72) у н. п. Зоря (40 км на північний захід від Донецька); та 3 зенітні ракетні комплекси (9К33 «Оса») у н. п. Касянівка (81 км на південь від Донецька).

БПЛА СММ середнього радіуса дії виявив 3 самохідні гаубиці (2С3 «Акація», 152 мм) біля н. п. Тарасівка (43 км на північний захід від Донецька). 7 танків (Т-64) на залізничній станції у Костянтинівці та 4 зенітні ракетні комплекси (9K35) на залізничній станції у н. п. Бахмут.

Також було зафіксовано 1 зенітний ракетний комплекс (9К33 «Оса») біля н. п. Підгородне (73 км на північ від Донецька); 6 протитанкових ракетних комплексів (9П148 «Конкурс», 135 мм), встановлених на броньовані розвідувально-дозорні машини (типу БРДМ), на залізничній станції у Костянтинівці; та 2 танки (Т-64) на південний захід від н. п. Красне (65 км на північ від Донецька).