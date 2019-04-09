  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    На Донбасі під час розмінування загинув піротехнік ДСНС

    • Розсилка
    Внаслідок події загинув старшина служби цивільного захисту, ще двоє військовослужбовців поранено - На Донбасі під час розмінування загинув піротехнік ДСНС
    Внаслідок події загинув старшина служби цивільного захисту, ще двоє військовослужбовців поранено

    Нещасний випадок стався сьогодні близько 10:30 поблизу с. Зайцеве Бахмутського району

    У Донецькій області під час розмінування території поблизу водогону насосної станції стався вибух, загинув піротехнік Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України. Про це повідомляє МВС у Facebook

    Читайте також

    Зазначається, що нещасний випадок стався сьогодні близько 10:30 поблизу с. Зайцеве Бахмутського району Донецької області під час розмінування території поблизу водогону насосної станції Сіверський-Донецьк-Донбасс (сіра зона) підірвалась група піротехнічних робіт ДСНС.

    «Внаслідок події загинув старшина служби цивільного захисту Бойцов О.Л., поранено старшого лейтенанта служби цивільного захисту Слепкань Д.Г. та старшого сержанта служби цивільного захисту Безкоровайного Є.А.», - йдеться в повідомленні. 

    Як повідомлялося, у районі проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі 8 квітня збройні формування Російської Федерації 13 разів обстріляли українські позиції, один військовий загинув, троє отримали поранення.

    Нагадаємо, що у Верхньоторецькому Донецької області під час прибирання на кладовищі підірвалася мирна жителька. За даними поліції, вибух стався, коли вона потягнула з могили штучні квіти.

    Читайте також
    вибух окупанти бойовики на Донбасі ДСНС розмінування квіти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ