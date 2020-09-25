Доба на Донбасі: бойовики один раз порушили перемир’я



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Напередодні на Донбасі бойовики один раз порушили перемир’я

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої один раз відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України – поблизу Кам’янки.

Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

«Упродовж минулої доби, 24 вересня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення досягнутих домовленостей. Так, режим припинення вогню противник порушив у вечірній час доби, здійснивши постріл з ручного протитанкового гранатомета у бік наших позицій поблизу Кам’янки. Постріл був не прицільним, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали», – йдеться в повідомленні.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби, 25 вересня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша, жодних порушень з боку російсько-окупаційних військ не задокументовано. Втім військовослужбовці Об’єднаних сил, не втрачають пильності та перебувають у повній готовності дати адекватну відповідь на будь-які провокаційні дії ворога.

Бойовики угруповання «ДНР» на своїх ресурсах звинуватили ЗСУ в обстрілах напередодні околиць окупованого Донецька, бойовики угруповання «ЛНР» не звітують про ситуацію минулої доби на лінії зіткнення.