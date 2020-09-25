  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Доба на Донбасі: бойовики один раз порушили перемир’я

    • Розсилка
    Напередодні на Донбасі бойовики один раз порушили перемир&rsquo;я - Доба на Донбасі: бойовики один раз порушили перемир’я
    Напередодні на Донбасі бойовики один раз порушили перемир’я

    Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає

    У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої один раз відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України – поблизу Кам’янки.

    Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

    «Упродовж минулої доби, 24 вересня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення досягнутих домовленостей. Так, режим припинення вогню противник порушив у вечірній час доби, здійснивши постріл з ручного протитанкового гранатомета у бік наших позицій поблизу Кам’янки. Постріл був не прицільним, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали», – йдеться в повідомленні.

    Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

    Від початку поточної доби, 25 вересня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша, жодних порушень з боку російсько-окупаційних військ не задокументовано. Втім військовослужбовці Об’єднаних сил, не втрачають пильності та перебувають у повній готовності дати адекватну відповідь на будь-які провокаційні дії ворога.

    Бойовики угруповання «ДНР» на своїх ресурсах звинуватили ЗСУ в обстрілах напередодні околиць окупованого Донецька, бойовики угруповання «ЛНР» не звітують про ситуацію минулої доби на лінії зіткнення.

    окупанти бойовики на Донбасі Донбас ДНР ЗСУ ЛНР
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies