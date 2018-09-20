Міноборони показало «гарячі точки» на Донбасі цієї доби графіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підрозділи Збройних Сил України шість разів відкривали вогонь у відповідь

Цієї доби зафіксовано 4 прицільних обстріли українських позицій з боку бойовиків.

Про це заявив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Від початку поточної доби, станом на 11 годину, зафіксовано 4 прицільних ворожих обстріли позицій підрозділів Об’єднаних сил. На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти двічі обстріляли захисників Кримського. З цього ж озброєння на Донецькому напрямку вранці під обстріл потрапили українські військові біля Чермалика та Широкиного», - сказав речник.

За його словами, вогонь у відповідь Збройні Сили України не відкривали. Втрат серед українських військових внаслідок бойових дій від початку доби немає.





Речник нагадав, що загалом протягом минулої доби на лінії зіткнення зафіксовано 24 ворожих обстріли, усі визначені як прицільні. У тому числі противник 4 рази застосовував міномети калібру 120 та 82 мм, випустивши по позиціях українських військових загалом 25 мін.

Підрозділи Збройних Сил України 6 разів відкривали вогонь у відповідь.

У ході бойового зіткнення один військовослужбовець Об’єднаних сил був поранений. У стані середньої тяжкості його доправлено до одного з військових мобільних госпіталів для надання необхідної медичної допомоги.