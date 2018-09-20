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    Міноборони показало «гарячі точки» на Донбасі цієї доби

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    Міноборони показало «гарячі точки» на Донбасі цієї доби

    Підрозділи Збройних Сил України шість разів відкривали вогонь у відповідь

    Цієї доби зафіксовано 4 прицільних обстріли українських позицій з боку бойовиків.

    Про це заявив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута, повідомляє кореспондент Укрінформу.

    «Від початку поточної доби, станом на 11 годину, зафіксовано 4 прицільних ворожих обстріли позицій підрозділів Об’єднаних сил. На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти двічі обстріляли захисників Кримського. З цього ж озброєння на Донецькому напрямку вранці під обстріл потрапили українські військові біля Чермалика та Широкиного», - сказав речник.

    За його словами, вогонь у відповідь Збройні Сили України не відкривали. Втрат серед українських військових внаслідок бойових дій від початку доби немає.


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    Речник нагадав, що загалом протягом минулої доби на лінії зіткнення зафіксовано 24 ворожих обстріли, усі визначені як прицільні. У тому числі противник 4 рази застосовував міномети калібру 120 та 82 мм, випустивши по позиціях українських військових загалом 25 мін.

    Підрозділи Збройних Сил України 6 разів відкривали вогонь у відповідь.

    У ході бойового зіткнення один військовослужбовець Об’єднаних сил був поранений. У стані середньої тяжкості його доправлено до одного з військових мобільних госпіталів для надання необхідної медичної допомоги.

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