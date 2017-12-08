Міносвіти відредагувало повідомлення про висновок Венеційської комісії щодо Закону про освіту

Міністерство освіти змінило тон повідомлення з переможного на нейтральний

Міністерство освіти і науки України пом’якшило свою оцінку результатів засідання Венеційської комісії, яка готувала рішення щодо ухваленого в Україні закону «Про освіту». До такого висновку можна прийти, проаналізувавши офіційну позицію української сторони, опублікованої на офіційному сайті міністерства. «Міністерство



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Міністерство освіти і науки України

Міністерство освіти змінило тон повідомлення з переможного на нейтральний

Міністерство освіти і науки України пом’якшило свою оцінку результатів засідання Венеційської комісії, яка готувала рішення щодо ухваленого в Україні закону «Про освіту». До такого висновку можна прийти, проаналізувавши офіційну позицію української сторони, опублікованої на офіційному сайті міністерства.

«Міністерство освіти і науки України вважає перебіг фінального засідання Венеційської комісії стосовно мовної статті Закону «Про освіту» збалансованим та конструктивним…», - ідеться в новині, розміщеній на сайті Міносвіти.

Проте нині опублікована міністерством позиція суттєво відрізняється від тієї, яка була оприлюднена за цим же посиланням раніше. Ще вдень Міносвіти стверджувало, що Венеційська комісія уже ухвалила рішення щодо закону «Про освіту» і підтримала Україну. «Комісія прийняла аргументацію української сторони щодо закидів, ніби мовна стаття Закону «Про освіту» звужує права представників національних меншин», – йшлося у тексті.

Нагадаємо, що одразу після прийняття закону «Про освіту» у Верховній Раді національні меншини попросили президента Петра Порошенка ветувати цей закон з тим, що він мовляв «неконституційний».

«Ст.7. про мову освіти містить норми, що суперечать статтям 10, 22, 23, 53 Конституції України та прокладають шлях до мовної асиміляції національних меншин», – йдеться у відкритому листі угорської нацменшин до глави держави.

Також свою стурбованість озвучили російське, угорське та польське МЗС. Проти закону про освіту також виступив президент Молдови Ігор Додон.

Президент Петро Порошенко 25 вересня підписав закон «Про освіту».

Міносвіти запропонувало Раді Європи надіслати статтю 7 «Про мову навчання» закону «Про освіту» на експертизу до Венеціанської комісії. Публікація рішення Венеційської комісії очікується у понеділок, 11 грудня. Проте вже зараз стало відомо, що Венеціанська комісія затвердила висновок щодо українського закону про освіту.

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