Мінські домовленості вичерпано – Безсмертний



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Роман Безсмертний

На думку Безсмертного, зараз необхідно реформувати світову систему безпеки

На сьогодні вирішити ситуацію на Донбасі через Мінські домовленості неможливо. Ця війна переросла з регіонального в континентальний та глобальний конфлікт, який загрожує безпеці всього світу.

Про це заявив політик, віце-прем’єр-міністр (2005) Роман Безсмертний, коментуючи четверту річницю підписання Мінського протоколу.

«Домовленості, які дозволили всім учасникам отримати передишку, на сьогоднішній день вичерпані. Проте не варто припиняти роботу Нормандського формату, Мінської контактної групи, а паралельно треба шукати інші варіанти», - сказав він.

Політик переконаний, що чим довше будуть розвиватися події на сході, чим більше ця проблема буде залишатися підвішеною, тим «менша віра буде до тих, хто народив цей процес, його супроводжував та вважав його безальтернативним».

«Мінськ-1 і Мінськ-2 треба було розцінювати просто як паузу, необхідну для того, щоб зібратися з силами, сформувати модель оборони і почати дієво себе захищати. У тих умовах це був небезальтернативний, але чи не єдиний спосіб отримати передишку тим людям, які 4 роки тому прийшли до влади в Україні. Просто у них було дуже слабке уявлення про ресурси, якими вони володіють, і про механізми, які у них були, щоб захищатися. Впродовж вже формального терміну Мінських домовленостей – до 1 січня 2016 року – стало зрозуміло, що виконати ці кроки неможливо, і треба змінювати формат», - зауважив він.

Проте, нагадав Безсмертний, з початком 2016 року провис і Нормандський формат, бо в його учасників почався свій внутрішньополітичний сезон. І вони, зайняті виборами, повторювали слова про безальтернативність Мінського процесу та «не могли не бачити його недоліків, хиб і протиріч, які насправді не дають можливість його реалізувати».

«Сьогодні заяви про «внутрішній конфлікт в Україні» замінилися на «війну між двома країнами, регіональний, континентальний та глобальний конфлікт». Ми повинні розуміти, що сформувати відповідь на питання ситуації на Донбасі через Мінські домовленості неможливо. Цей цивілізаційний конфлікт має розв’язуватися в кількох площинах: на рівні діалогу Україна-Росія, на рівні лідерів країн центральної Європи, країн Євразійського простору і на рівні глобального діалогу», - сказав він.

Тому, переконаний Безсмертний, зараз необхідно реформувати світову систему безпеки. «Не треба чекати, поки першими у конфлікт будуть втягнуті країни центральної Європи, а сформувати нову безпекову ініціативу, наприклад, країн Міжмор’я. Не треба очікувати, поки між Києвом і Москвою розгорнуться повномасштабні бойові дії. Треба починати діалог, і він має в першу чергу стосуватися безпекової моделі. Мир у світі починається з таких речей, як війна на Донбасі. З точки зору загрози стабільному миру на континенті і в світі – це дуже небезпечна річ», - зазначив політик.