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    Мінсоцполітики: «пакунки малюка» залишилися тільки у п'яти регіонах

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    В Україні&nbsp;<span>залишилося тільки 4,5 тисячі&nbsp;&laquo;пакунків малюка&raquo;</span> - Мінсоцполітики: «пакунки малюка» залишилися тільки у п'яти регіонах
    В Україні залишилося тільки 4,5 тисячі «пакунків малюка»

    У деяких регіонах «пакунків малюка» вже немає протягом двох-трьох місяців

    У п’яти регіонах України залишилося 4,5 тисячі «пакунків малюка», тому грошова компенсація врегулювала це питання. 

    Про це сказав заступник міністра соціальної політики Борис Лебедцов на брифінгу в четвер, повідомляє «Укрінформ».

    «На сьогодні залишилося тільки 4,5 тисячі «пакунків малюка». І не в усіх регіонах – тільки у п'яти. У деяких регіонах їх вже немає протягом двох-трьох місяців. Тому якраз… компенсація врегулювала це питання, тому що, згідно з постановою, можна отримати грошову компенсацію всім тим родинам, в яких дитина народилася у 2020 році. Тобто, хто не отримав пакунок, де вони вже закінчилися, мають можливість отримати вже сьогодні, і протягом 12 місяців її використати. Ми цією постановою і вирішили цю проблематику», – сказав Лебедцов.

    Нагадаємо, що з 1 вересня змінилася процедура отримання грошей за «пакунок малюка».

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