Мінсоцполітики: «пакунки малюка» залишилися тільки у п'яти регіонах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні залишилося тільки 4,5 тисячі «пакунків малюка»

У деяких регіонах «пакунків малюка» вже немає протягом двох-трьох місяців

У п’яти регіонах України залишилося 4,5 тисячі «пакунків малюка», тому грошова компенсація врегулювала це питання.

Про це сказав заступник міністра соціальної політики Борис Лебедцов на брифінгу в четвер, повідомляє «Укрінформ».

«На сьогодні залишилося тільки 4,5 тисячі «пакунків малюка». І не в усіх регіонах – тільки у п'яти. У деяких регіонах їх вже немає протягом двох-трьох місяців. Тому якраз… компенсація врегулювала це питання, тому що, згідно з постановою, можна отримати грошову компенсацію всім тим родинам, в яких дитина народилася у 2020 році. Тобто, хто не отримав пакунок, де вони вже закінчилися, мають можливість отримати вже сьогодні, і протягом 12 місяців її використати. Ми цією постановою і вирішили цю проблематику», – сказав Лебедцов.

Нагадаємо, що з 1 вересня змінилася процедура отримання грошей за «пакунок малюка».