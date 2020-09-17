В Україні можуть не монетизувати «пакунок малюка»: подробиці



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Відповідний законопроект №3006а за основу підтримали 316 нардепів

У законопроекті пропонується доповнити види державної допомоги сім’ям з дітьми, які виплачуються «пакунком малюка»

Верховна Рада прийняла за основу проект Закону №3006а «Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

Автори документа пояснюють, що, згідно з даними опитування ЮНІСЕФ, позитивний вплив програми на сімейний бюджет відчули 79% сімей з дітьми. Майже половині (49%) одержувачів «пакунку» вдалося істотно заощадити на покупці товарів для немовляти на перших місяцях життя.

Крім того, підкреслюють автори законопроекту, за два роки кількість предметів у пакунку зросла у 2,5 рази. Якщо у 2018 році тільки 35% батьків надавали перевагу пакунку грошовій виплаті, то тепер 8 з 10 сімей хочуть отримувати допомогу саме в натуральному вигляді.

У документі прописано, що тимчасово – з 1 жовтня по 31 грудня цього року – закупівля одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» організовується і здійснюється через Управління ООН з обслуговування проектів у рамках пілотного проекту.

Після закупівлі «пакунки малюка» будуть доставляти в пологові будинки і відділи соціального забезпечення населення.

Відповідно до закону, з 1 січня 2021 року забезпечення цієї одноразовою допомогою, процедура її замовлення, закупівлі і транспортування до закладів охорони здоров'я (пологові будинки або пологові відділення, перинатальні центри, неонатальні центри тощо) здійснюється відповідно до закону «Про державні закупівлі».

Нагадаємо, що з 1 вересня змінюється процедура отримання грошей за «пакунок малюка».