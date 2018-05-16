«Мінстець» витратить 11 млн на російськомовну пропаганду на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр інформаційної політики України Юрій Стець

Під час тендера замовник зекономив 700 тис. грн бюджетних коштів

Міністерство інформаційної політики України за результатами тендера 15 травня підписало угоду з київською ТОВ «Мега-прес груп» на комплекс послуг з виробництва та поставки поліграфічної періодичної інформаційної продукції загальною вартістю 10,90 млн грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Переможець торгів зобов’язаний двічі на місяць видавати і розповсюджувати російськомовну газету накладом 250 тис. примірників. Сюди також входять: планування номера, макетування, дизайн та стилістика, послуги головного редактора; забезпечення підготовки інфо- та фотоматеріалів; літературне редагування; верстка; коректура тощо.

Згідно з умовами договору, «Мега-прес груп» забезпечує поставку та безадресне, безкоштовне розповсюдження газети на території Донецької і Луганської областей. Аби уникнути теоретичного шахрайства, міністерство інформполітики поставило вимогу до розповсюджувача - залучати державні обласні адміністрації, пункти перетину ліній розмежування, відділення банків, у яких здійснюються соціальні виплати, силові структури (підрозділи ЗСУ, НГУ, ДПС) та інші держустанови і організації.

Крім цього, не менше третини з кожного тиражу видання має роздаватися населенню, яке прохожить контрольні пункти в’їзду-виїзду через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей.

Міністерство запланувало 22 випуски газети загальним обсягом 8 сторінок.

Конкурентом на торгах виступила ще одна столична фірма «Август трейд» з пропозицією вищою на 5,2%.

Водночас міністерство не допустило до самого аукціону дві компанії – ТОВ «Мекс Адвертайзинг» і «Центр трудової реабілітації інвалідів «Друкарський дім», яке засноване на власності Донецької обласної організації інвалідів ВОІ СОІУ». Основні претензії замовника стосувалися відсутності документів щодо руху коштів за 2015-2017 роки, а також не було документального підтвердження наявності матеріально-технічної бази і обладнання.

Нагадаємо, що у 2017 році Міністерство інформаційної політики витратило 2,7 млн грн на випуск газети для прифронтової зони. Тоді на тендері перемогло ТОВ «Мега-прес груп».

За даними аналітичної системи YouControl, «Мега-прес груп» належить трьох киянинам Юрію Ганжі, Євгенію Скляру і Олегу Свірку. Останній також очолює волонтерську групу «Мега-Поліграф», яка у 2014 році взяла шефство над 1500 українськими солдатами.