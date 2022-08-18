Мінус 200 рашистів: Генштаб назвав нові втрати окупантів

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку

Українські захисники ліквідували за минулу до 200 окупантів та один літак. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 44 300 військовослужбовців. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.08 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 44300 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1889 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 4179 (+17) од,

артилерійських систем – 1010 (+17) од,

РСЗВ – 265 (+2) од,

засоби ППО – 136 (+0) од,

літаків – 234 (+1) од,

гелікоптерів – 197 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 793 (+1),

крилаті ракети – 190 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3061 (+7) од,

спеціальна техніка – 93 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 176-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Тривають авіаційні та ракетні удари по військових і цивільних об’єктах на території України.