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Ще мінус 150 ворогів: Генштаб оновив втрати рашистів

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Ще мінус 150 ворогів: Генштаб оновив втрати рашистів
Збройні сили України протягом доби ліквідували 150 окупантів
фото з відкритих джерел

Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Донецькому напрямку

За минулу добу українські захисники ліквідували ще 150 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 43 550 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.08 орієнтовно склали:

  • особового складу 43550 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1864 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 4126 (+11) од.;
  • артилерійських систем – 980 (+2) од.;
  • РСЗВ – 261 (+0) од.;
  • засоби ППО – 136 (+0) од.;
  • літаків – 233 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 194 (+1) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 784 (+5);
  • крилаті ракети – 187 (+0);
  • кораблі /катери – 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3039 (+3) од.;
  • спеціальна техніка – 91 (+0).
Ще мінус 150 ворогів: Генштаб оновив втрати рашистів фото 1

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, що напередодні рашисти намагалися провести розвідку боєм в районі населеного пункту Питомник, що на Харківщині, однак успіху не мали, зазнали втрат та відійшли.

Також повідомлялося, що 13 серпня на півдні українські захисники ліквідували 15 загарбників, знищили п'ять одиниць техніки й два склади боєприпасів.

Водночас Інститут вивчення війни прогнозує, що російські окупанти збільшили кількість атак поблизу Сіверська Донецької області, намагаючись відвернути Збройні сили України від наступальних дій на південному напрямку.

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Теги: втрати Генштаб окупанти

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