Скільки літаків могла втратити РФ через новий вибух у Криму: дані Bellingcat

Вибухи на аеродромі у Гвардійському прогриміли вдень 16 серпня

Росія тримала 24 літаки на авіабазі у Гвардійському

На авіабазі ВМФ Росії у Гвардійському поблизу Сімферополя в окупованому Криму під час вибухів 16 серпня перебувало 24 літаки. Про це повідомив керівник проєкту Bellingcat та журналіст Христо Грозев у Twitter.

За словами Грозєва, в тимчасово окупованому Криму розміщувалися 12 літаків Су-24М та ще 12 літаків Су-25СМ.

Зазначимо, що офіційних даних про вибухи у Гвардійському поки не надходило.

У мережі також оприлюднили супутникові знімки аеродрому у Гвардійському.

Як відомо, на військовій авіабазі біля окупованого Сімферополя удень 16 серпня пролунало кілька вибухів. Над районом здіймається чорний дим. Про це повідомили російські ЗМІ.

Нагадаємо, 16 серпня вранці на околицях Джанкоя в тимчасово окупованому Криму місцеві жителі почули звуки вибухів та побачили стовп диму. Попередньо інцидент стався на електропідстанції на території села Майське.

За даними українських військових, незадовго до вибухів в районі Джанкоя російські окупанти значно посилили ППО. Російські загарбники на аеродромі під Джанкоєм, де сьогодні пролунали вибухи, зберігали близько 50 одиниць різної техніки.

Пізніше міністерство оборони РФ заявило, що причиною вибухів на околицях Джанкоя в окупованому Криму є нібито загоряння на майданчику тимчасового зберігання боєприпасів. Пізніше відомство написало, що все сталося «внаслідок диверсії».