Мінюст США: зовнішнє втручання у вибори до Конгресу не вплинуло на їх результати



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Вибори до Конгресу США відбулися у листопаді 2018 року

У США прокоментували спроби втручання у вибори до Конгресу

Секретна доповідь Мінюсту і Міністерства внутрішньодержавної безпеки США говорить про те, що втручання іноземних держав не мало значного впливу на результати виборів до Конгресу в листопаді 2018 року. Про це повідомляє «Голос Америки».

Окрім того в доповіді йдеться про те, що втручання не мало також значного впливу на саму систему проведення виборів. При цьому в спільній доповіді двох міністерств немає мови про те чи намагалися іноземні держави втручатися в перебіг голосування в США в минулому році.

Доповідь була передана в Білий Дім і розроблялася на основі указу Дональда Трампа щодо протидії іноземним втручанням в американські вибори, який був підписаний в вересні 2018 року.

До цього в грудні 2018 року Офіс керівника розвідки США заявив про те, що РФ, КНР і Іран намагалися вплинути на вибори до Конгресу в листопаді 2018 року. Проте їх діяльність не вплинула на кінцеві результати.