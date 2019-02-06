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    Мінюст США: зовнішнє втручання у вибори до Конгресу не вплинуло на їх результати

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    Вибори до Конгресу США відбулися у листопаді 2018 року - Мінюст США: зовнішнє втручання у вибори до Конгресу не вплинуло на їх результати
    Вибори до Конгресу США відбулися у листопаді 2018 року

    У США прокоментували спроби втручання у вибори до Конгресу

    Секретна доповідь Мінюсту і Міністерства внутрішньодержавної безпеки США говорить про те, що втручання іноземних держав не мало значного впливу на результати виборів до Конгресу в листопаді 2018 року. Про це повідомляє «Голос Америки».

    Окрім того в доповіді йдеться про те, що втручання не мало також значного впливу на саму систему проведення виборів. При цьому в спільній доповіді двох міністерств немає мови про те чи намагалися іноземні держави втручатися в перебіг голосування в США в минулому році. 

    Доповідь була передана в Білий Дім і розроблялася на основі указу Дональда Трампа щодо протидії іноземним втручанням в американські вибори, який був підписаний в вересні 2018 року.

    До цього в грудні 2018 року Офіс керівника розвідки США заявив про те, що РФ, КНР і Іран намагалися вплинути на вибори до Конгресу в листопаді 2018 року. Проте їх діяльність не вплинула на кінцеві результати.

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