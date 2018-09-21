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    «Міс Україна-2018» стала 23-річна киянка: яскраві фото красуні

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    Переможницю обрали з-поміж 25 найвродливіших дівчат з усіх регіонів України - «Міс Україна-2018» стала 23-річна киянка: яскраві фото красуні
    Переможницю обрали з-поміж 25 найвродливіших дівчат з усіх регіонів України

    Вероніка Дідусенко працює моделлю у провідних світових агентствах Парижа та Мілана

    У четвер ввечері, 20 вересня, відбувся фінал конкурсу краси «Міс Україна-2018». Переможницею конкурсу стала 23-річна киянка Вероніка Дідусенко. Її обрали з-поміж 25 найвродливіших дівчат з усіх регіонів країни.

    «Я не очікувала цієї перемоги. Я вдячна своїй родині і всім друзям», - сказала після конкурсу Дідусенко.

    Дівчина розвивається у сфері фінансів та інвестицій. Також паралельно працює моделлю у провідних світових агентствах Парижа та Мілана, з брендами Maison Margela і Escada. «Міс Україна-2018» обожнює подорожувати та отримувати нові знання. Вільно володіє англійською, вивчає французьку та іспанську мови.

    Фінал конкурсу відкрив Монатік під пісню «Танцуй». Крім того, у великому музичному шоу взяли участь Dzidzio, NK, Kazka, Alekseev, Lucky4 і НеАнгели.

    Цього року суддівський склад представляли Богдана Осипчук, Володимир Остапчук, Олександра Кучеренко, Ірина Горова, Микола Тищенко, Андре Тан, Марія Єфросиніна, Ольга Харлан, Юрій Ткач та Юлія Айсіна.

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    «Міс Україна-2018» стала 23-річна киянка: яскраві фото красуні
    «Міс Україна-2018» стала 23-річна киянка: яскраві фото красуні
    «Міс Україна-2018» стала 23-річна киянка: яскраві фото красуні
    «Міс Україна-2018» стала 23-річна киянка: яскраві фото красуні
    «Міс Україна-2018» стала 23-річна киянка: яскраві фото красуні
    «Міс Україна-2018» стала 23-річна киянка: яскраві фото красуні
    «Міс Україна-2018» стала 23-річна киянка: яскраві фото красуні
    «Міс Україна-2018» стала 23-річна киянка: яскраві фото красуні
    «Міс Україна-2018» стала 23-річна киянка: яскраві фото красуні
    «Міс Україна-2018» стала 23-річна киянка: яскраві фото красуні
    «Міс Україна-2018» стала 23-річна киянка: яскраві фото красуні
    «Міс Україна-2018» стала 23-річна киянка: яскраві фото красуні
    «Міс Україна-2018» стала 23-річна киянка: яскраві фото красуні

    Окрім звання «Міс Україна 2018», було обрано ще Miss Earth Ukraine 2018, титул якої дістався 23-річній киянці Анастасії Кривохижій, та Miss International Ukraine 2018 – 23-річній дніпрянці Богдані Тарасик.

    Тематикою конкурсу було розкриття чотирьох стихій в кожній з учасниць: землі, води, повітря та вогню.  

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