«Міс Україна-2018» стала 23-річна киянка: яскраві фото красуні



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Переможницю обрали з-поміж 25 найвродливіших дівчат з усіх регіонів України

Вероніка Дідусенко працює моделлю у провідних світових агентствах Парижа та Мілана

У четвер ввечері, 20 вересня, відбувся фінал конкурсу краси «Міс Україна-2018». Переможницею конкурсу стала 23-річна киянка Вероніка Дідусенко. Її обрали з-поміж 25 найвродливіших дівчат з усіх регіонів країни.

«Я не очікувала цієї перемоги. Я вдячна своїй родині і всім друзям», - сказала після конкурсу Дідусенко.

Дівчина розвивається у сфері фінансів та інвестицій. Також паралельно працює моделлю у провідних світових агентствах Парижа та Мілана, з брендами Maison Margela і Escada. «Міс Україна-2018» обожнює подорожувати та отримувати нові знання. Вільно володіє англійською, вивчає французьку та іспанську мови.

Фінал конкурсу відкрив Монатік під пісню «Танцуй». Крім того, у великому музичному шоу взяли участь Dzidzio, NK, Kazka, Alekseev, Lucky4 і НеАнгели.

Цього року суддівський склад представляли Богдана Осипчук, Володимир Остапчук, Олександра Кучеренко, Ірина Горова, Микола Тищенко, Андре Тан, Марія Єфросиніна, Ольга Харлан, Юрій Ткач та Юлія Айсіна.

Окрім звання «Міс Україна 2018», було обрано ще Miss Earth Ukraine 2018, титул якої дістався 23-річній киянці Анастасії Кривохижій, та Miss International Ukraine 2018 – 23-річній дніпрянці Богдані Тарасик.

Тематикою конкурсу було розкриття чотирьох стихій в кожній з учасниць: землі, води, повітря та вогню.