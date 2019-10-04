Місце падіння літака на Львівщині охороняє поліція



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Ан-12 був виявлений на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту «Львів»

Правоохоронці встановлюють обставини авіакатастрофи

На місці аварійної посадки літака Ан-12 поблизу Львова працює слідчо-оперативна група та працівники інших підрозділів поліції Львівщини.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

«Правоохоронці встановлюють обставини події, здійснюють охорону місця посадки по периметру та надають необхідну допомогу рятувальникам», - говориться у повідомленні.

Транспортний літак Ан-12 зник з радару при заході на посадку близько 7.10. Через 20 хвилин один з членів екіпажу вийшов на зв'язок та повідомив, що літак здійснив аварійну посадку.

О 07:46 Ан-12 був виявлений на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького у Пустомитівському районі.

Літак здійснив аварійну посадку на грунт в с. Сокільники поблизу аеродрому.

На борту літака Ан-12 перебувало вісім людей, з них сім членів екіпажу та одна особа, що супроводжувала вантаж.

Внаслідок падіння літака загинули п’ять людей. Рятувальники деблокували трьох потерпілих із пошкодженого літака, яких із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в медичні заклади Львова.