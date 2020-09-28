У Києві зареєстрували вже 17 кандидатів у мери
Київська міська ТВК відмовляє в реєстрації кандидатам у разі невнесення грошової застави
Київська міська територіальна виборча комісія станом на понеділок, 28 вересня, зареєструвала 17 кандидатів на посаду мера столиці на місцевих виборах.
Відповідні постанови ТВК опубліковані на сайті Київської міської ради.
На посаду мера Києва балотуються:
- Віталій Кличко («Удар»);
- Микола Томенко («Рідна країна»);
- Сергій Гусовський («За майбутнє»);
- Юрій Левченко («Народовладдя»);
- Олександр Омельченко («Єдність»);
- Олександр Попов («Опозиційна платформа – За життя»).
- Діана Гранцева (самовисуванка);
- Сергій Притула («Голос»);
- Єгор Фірсов («Екологічна альтернатива»);
- Олексій Кучеренко («Батьківщина»);
- Андрій Пальчевський («Перемога Пальчевського»);
- Михайло Поживанов («Радикальна партія»);
- Ірина Верещук («Слуга народу»);
- Віктор Петрук («Громадянський рух «Хвиля»);
- Ігор Смешко («Сила і честь»);
- Максим Гольдарб (самовисуванець);
- Сергій Шахов («Наш край»).
Разом з тим, Київська міська ТВК відмовила в реєстрації кандидата на посаду київського міського голови Віктору Леоненку, Віталії Стрілець, Івану Войцехівському, Ігорю Писарцу у зв’язку з відсутністю документа про внесення грошової застави.
Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.