ЦВК спростила процедуру зміни місця голосування



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Виборцям більше не потрібно надавати документальне підтвердження фактичного місця проживання

Змінити місце голосування можна до 10 вересня

Центральна виборча комісія змінила процедуру зміни місця голосування. Тепер виборцям більше не потрібно надавати документальне підтвердження фактичного місця проживання.

Про це повідомили у пресслужбі ЦВК.

У заяві про зміну місця голосування тепер треба вказати лише адресу житла, за якою виборець проживає та яку просить визначити його новою виборчою адресою.

Також ЦВК опублікувала відео з роз'ясненнями, як можна змінити місце голосування онлайн за допомогою електронного підпису. Зробити це можна до 10 вересня.

Раніше у ЦВК розповіли про «унікально складну» підготовку до місцевих виборів.

Нагадаємо, що Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.