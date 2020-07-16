У ЦВК розповіли про «унікально складну» підготовку до місцевих виборів
У відомстві озвучили основні обставини, які ускладнюють проведення виборів у жовтні
Центральна виборча комісія заявила, що підготовка до місцевих виборів у цьому році буде складною через «елементи правової та організаційної невизначеності».
Про це повідомляє пресслужба комісії.
У відомстві назвали основні обставини, які ускладнюють проведення виборів:
- прийняття нового Виборчого кодексу, який передбачає нову виборчу систему;
- карантин і непередбачуваність епідеміологічної ситуації восени;
- проблеми фінансування;
- незавершена реформа адміністративно-територіального устрою та внесення змін до Виборчого кодексу.
ЦВК закликала Верховну Раду прийняти законопроєкт №3485 «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства», який 4 червня депутати прийняли в першому читанні.
Також у відомстві згадали і про постанову про новий поділ на райони №3650, що передбачає укрупнення районів і зменшення їх кількості.
У комісії заявили, що такі зміни збільшать навантаження на районні виборчі комісії, оскільки деякі райони будуть нараховувати понад 700 дільниць. У ЦВК заявили, що це створює «серйозні ризики щодо належної організації виборчого процесу та потребує відповідного корегування виборчого законодавства».
Нагадаємо, що Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.