У ЦВК розповіли про «унікально складну» підготовку до місцевих виборів



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Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня Фото: Главком

У відомстві озвучили основні обставини, які ускладнюють проведення виборів у жовтні

Центральна виборча комісія заявила, що підготовка до місцевих виборів у цьому році буде складною через «елементи правової та організаційної невизначеності».

Про це повідомляє пресслужба комісії.

У відомстві назвали основні обставини, які ускладнюють проведення виборів:

прийняття нового Виборчого кодексу, який передбачає нову виборчу систему;

карантин і непередбачуваність епідеміологічної ситуації восени;

проблеми фінансування;

незавершена реформа адміністративно-територіального устрою та внесення змін до Виборчого кодексу.

ЦВК закликала Верховну Раду прийняти законопроєкт №3485 «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства», який 4 червня депутати прийняли в першому читанні.

Також у відомстві згадали і про постанову про новий поділ на райони №3650, що передбачає укрупнення районів і зменшення їх кількості.

У комісії заявили, що такі зміни збільшать навантаження на районні виборчі комісії, оскільки деякі райони будуть нараховувати понад 700 дільниць. У ЦВК заявили, що це створює «серйозні ризики щодо належної організації виборчого процесу та потребує відповідного корегування виборчого законодавства».

Нагадаємо, що Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.