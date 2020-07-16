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    У ЦВК розповіли про «унікально складну» підготовку до місцевих виборів

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    Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в&nbsp;Україні на&nbsp;25 жовтня - У ЦВК розповіли про «унікально складну» підготовку до місцевих виборів
    Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня
    Фото: Главком

    У відомстві озвучили основні обставини, які ускладнюють проведення виборів у жовтні

    Центральна виборча комісія заявила, що підготовка до місцевих виборів у цьому році буде складною через «елементи правової та організаційної невизначеності».

    Про це повідомляє пресслужба комісії.

    У відомстві назвали основні обставини, які ускладнюють проведення виборів:

    • прийняття нового Виборчого кодексу, який передбачає нову виборчу систему;
    • карантин і непередбачуваність епідеміологічної ситуації восени;
    • проблеми фінансування;
    • незавершена реформа адміністративно-територіального устрою та внесення змін до Виборчого кодексу.

    ЦВК закликала Верховну Раду прийняти законопроєкт №3485 «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства», який 4 червня депутати прийняли в першому читанні.

    Також у відомстві згадали і про постанову про новий поділ на райони №3650, що передбачає укрупнення районів і зменшення їх кількості.

    У комісії заявили, що такі зміни збільшать навантаження на районні виборчі комісії, оскільки деякі райони будуть нараховувати понад 700 дільниць. У ЦВК заявили, що це створює «серйозні ризики щодо належної організації виборчого процесу та потребує відповідного корегування виборчого законодавства».

    Нагадаємо, що Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.

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