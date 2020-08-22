У «Слузі народу» назвали підставу для скасування місцевих виборів



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Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня Фото: Главком

Наразі немає підстав для скасування місцевих виборів

Заплановані на 25 жовтня місцеві вибори в Україні можуть не відбутися лише у разі, якщо в країні буде введено режим надзвичайного стану.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

За його словами, станом на сьогодні немає жодних підстав для скасування місцевих виборів.

«Думаю, що (головний санітарний лікар, – ред.) пан Ляшко і вся команда, будуть оперативно нас інформувати для того, щоб ухвалювати рішення, наприклад, про введення надзвичайної ситуації в деяких регіонах», – зазначив він.

Корнієнко навів у приклад ситуацію, яка склалася в країні у 2018 році, коли тодішній президент Петро Порошенко оголосив воєнний стан у деяких областях через напад Росії на українські кораблі у Керченській протоці.

«Там не проводилися вибори в об'єднані громади, вони проводилися пізніше», – пояснив нардеп.

Як повідомляв «Главком», 8 серпня, відбулося засідання Центральної виборчої комісії, під час якого ЦВК призначила на 25 жовтня 1441 перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів у всіх 24 областях України.

Також 14 серпня Центральна виборча комісія призначила на неділю, 25 жовтня 2020 року, перші вибори депутатів 119 районних рад.

Водночас ЦВК дійшла висновку про неможливість проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад прифронтових Донецької та Луганської області.

До слова, ЦВК розробила «коронавірусні» рекомендації для місцевих виборів.

Нагадаємо, ЦВК спростила процедуру зміни місця голосування.

Раніше у ЦВК розповіли про «унікально складну» підготовку до місцевих виборів.