ЦВК розробила «коронавірусні» рекомендації для місцевих виборів
Виборцям ЦВК рекомендує забезпечити наявність особистої ручки для голосування, мінімізувати час перебування на виборчій дільниці і утриматися від відвідування приміщень з дітьми
У ЦВК вважають, що необхідно забезпечити окрему кабінку для голосування виборців з ознаками ГРВІ або підвищеною температурою
Центральна виборча комісія України рекомендує проводити призначені на 25 жовтня місцеві вибори з урахуванням епідемії коронавірусу.
Відповідні пропозиції ЦВК направила Кабінету міністрів для затвердження.
До загальних рекомендацій відносяться дезінфекція рук при вході на виборчу дільницю і при виході, а також наявність захисних масок або респіраторів.
Також виборчим комісіям рекомендується проводити температурний скринінг, забезпечити розмітку для забезпечення фізичної дистанції не менше 1,5 метра і контролювати час перебування виборців у приміщенні.
Пропонується не допускати скупчення людей в приміщеннях, а також біля входів і виходів. Виборчі комісії повинні забезпечити дезінфекцію дверних ручок, перил, канцелярії, столів і т.д., а також вологе прибирання кожні чотири години.
Необхідно забезпечити окрему кабінку для голосування виборців з ознаками ГРВІ або підвищеною температурою і передбачити окрему переносну урну для виборців, які перебувають на самоізоляції.
Виборцям ЦВК рекомендує забезпечити наявність особистої ручки для голосування, мінімізувати час перебування в приміщенні виборчої дільниці і утриматися від відвідування приміщень з дітьми.
Нагадаємо, ЦВК спростила процедуру зміни місця голосування.
Раніше у ЦВК розповіли про «унікально складну» підготовку до місцевих виборів.
Як відомо, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.