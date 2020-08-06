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    ЦВК розробила «коронавірусні» рекомендації для місцевих виборів

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    <p>Виборцям ЦВК рекомендує забезпечити наявність особистої ручки для голосування, мінімізувати час перебування на виборчій дільниці і утриматися від відвідування приміщень з дітьми</p> - ЦВК розробила «коронавірусні» рекомендації для місцевих виборів

    Виборцям ЦВК рекомендує забезпечити наявність особистої ручки для голосування, мінімізувати час перебування на виборчій дільниці і утриматися від відвідування приміщень з дітьми

    У ЦВК вважають, що необхідно забезпечити окрему кабінку для голосування виборців з ознаками ГРВІ або підвищеною температурою

    Центральна виборча комісія України рекомендує проводити призначені на 25 жовтня місцеві вибори з урахуванням епідемії коронавірусу.

    Відповідні пропозиції ЦВК направила Кабінету міністрів для затвердження.

    До загальних рекомендацій відносяться дезінфекція рук при вході на виборчу дільницю і при виході, а також наявність захисних масок або респіраторів.

    Також виборчим комісіям рекомендується проводити температурний скринінг, забезпечити розмітку для забезпечення фізичної дистанції не менше 1,5 метра і контролювати час перебування виборців у приміщенні.

    Пропонується не допускати скупчення людей в приміщеннях, а також біля входів і виходів. Виборчі комісії повинні забезпечити дезінфекцію дверних ручок, перил, канцелярії, столів і т.д., а також вологе прибирання кожні чотири години.

    Необхідно забезпечити окрему кабінку для голосування виборців з ознаками ГРВІ або підвищеною температурою і передбачити окрему переносну урну для виборців, які перебувають на самоізоляції.

    Виборцям ЦВК рекомендує забезпечити наявність особистої ручки для голосування, мінімізувати час перебування в приміщенні виборчої дільниці і утриматися від відвідування приміщень з дітьми.

    Нагадаємо, ЦВК спростила процедуру зміни місця голосування.

    Раніше у ЦВК розповіли про «унікально складну» підготовку до місцевих виборів.

    Як відомо, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.

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