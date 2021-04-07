Голова НБУ розповів, скільки мільярдів від МВФ Україна може отримати додатково

МВФ може виділити Україні додаткові кошти в рамках реакції на світову кризу

Україна може додатково отримати від Міжнародного валютного фонду (МВФ) майже $3 мілрд. Про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» розповів голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко.

За його словами, Україна пропорційно своїй квоті в МВФ може отримати $2,7 млрд в межах нової ініціативи Фонду щодо додаткової емісії спеціальних прав запозичення.

«Ми сподіваємося, що Україна зможе отримати додаткове фінансування в межах цієї ініціативи... Минулого разу Фонд робив таку операцію у 2009 році. Це була реакція на кризу. Така ініціатива МВФ для України може стати позитивним фактором», – розповів Шевченко.

За його інформацією, більш точна цифра залежатиме від курсу валют, що входять у кошик СПЗ (спеціальних прав запозичення) .

Голова НБУ додав, що мета цієї нової ініціативи, анонсованої МВФ – забезпечити додаткову ліквідність світової економічної системи через поповнення міжнародних резервів держав-членів Фонду, а її оголошений загальний обсяг – $650 млрд.

Шевченко проінформував, що це питання обговорюватимуть на весняних зборах, однак для реалізації цієї ініціативи необхідне затвердження спочатку Виконавчою радою МВФ, а потім Радою керуючих.

МВФ обговорює виділення СПЗ для допомоги відновлення світової економіки внаслідок пандемії.

Голова НБУ також повідомив, що Україна може розраховувати на два транші МВФ.

Місія МВФ працювала в Україні у грудні 2020 – лютому 2021 року. 12 лютого місія завершила роботу в Україні без результату. Сторони не домовилися про перегляд програми stand-by, що призвело б до надання Україні чергового траншу.

Наприкінці лютого МВФ озвучив головні претензії до України. Серед ключових українських питань у фонді відзначили посилення управління банківським наглядом Національного банку, бюджетний дефіцит, фінансові ризики і зміцнення судових органів. При цьому МВФ констатує наявність низки невирішених питань стосовно антикорупційної, фіскальної та енергетичної політики, та чекає від української сторони інформації по їх вирішенню для продовження обговорень.

Міністр фінансів раніше казав, що для відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом Україна має повернутись до своїх зобов‘язань перед МВФ.

5 квітня міністр фінансів Сергій Марченко заявив про успіх у перемовинах з МВФ. За його словами, Україна наблизилась до порозуміння з Міжнародним валютним фондом.