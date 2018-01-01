Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 400 вибухів за добу

В ніч на 10 січня камера спостерігачів місії в районі Донецької фільтрувальної станції зокрема зафіксувала 48 вибухів

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ за добу зафіксувала 414 вибухів у Донецькій і Луганській областях. Про це йдеться у звіті місії в період з 19:30 9 січня до 19:30 10 січня, опублікованому на сайті ОБСЄ. «У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 410



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Спостерігачі ОБСЄ

В ніч на 10 січня камера спостерігачів місії в районі Донецької фільтрувальної станції зокрема зафіксувала 48 вибухів

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ за добу зафіксувала 414 вибухів у Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії в період з 19:30 9 січня до 19:30 10 січня, опублікованому на сайті ОБСЄ.

«У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 410 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 235 вибухів)», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в ніч на 10 січня камера спостерігачів місії в районі Донецької фільтрувальної станції зафіксувала 48 вибухів, викликаних невизначеним озброєнням. Так само було зафіксовано проліт 270 снарядів.

10 січня здійснюючи спостереження на залізничній станції м. Ясинувата (знаходиться під контролем бойовиків) протягом приблизно 3,5 годин, спостерігачі чули близько 90 вибухів невизначеного походження, а також не менше 900 черг і постріли з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї – все 1-7 км в секторі від південного заходу до півночі.

Твкож в Світлодарську спостерігачі чули спочатку 5 невизначених вибухів, а потім ще 45 – на відстані 4-5 км зі сторони південно-сходу, півдня та південного заходу.

Окрім цього, місія фіксувала вибухи в окупованих Дебальцеве, Горлівці, селищі Грозному і контрольованому Україною Широкіно.

«У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню (чотири вибухи), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (шість вибухів)», – йдеться у звіті ОБСЄ.