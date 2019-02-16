Місія ОБСЄ зафіксувала на Луганщині 33 російські танки



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Неподалік Тернового спостерігачі зафіксували двадцять чотири танки Т-72 і дев’ять Т-64

Безпілотний літальний апарат (БПЛА) міжнародних спостерігачів ОБСЄ зафіксував 33 танки за межами виділених місць зберігання озброєння неподалік Тернового.

За даними звіту СММ ОБСЄ від 15 лютого 2019 року, моніторинг відведення озброєння свідчить, що озброєння та військова техніка з боку збройних формувань Російської Федерації розміщуються з порушенням лінії відведення важкого озброєння.

Так, 13 лютого за межами виділених місць зберігання озброєння неподалік Тернового (на південний схід від Луганська) БПЛА міжнародних спостерігачів зафіксував 33 танки (двадцять чотири Т-72 і дев’ять Т-64).

«Українська сторона СЦКК зазначає, що подібні підступні дії окупаційної адміністрації і збройних формувань Російської Федерації в черговий раз демонструють небажання дотримуватись Мінських домовленостей щодо відведення озброєння по всій лінії розмежування сторін та про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту», – йдеться в повідомленні.