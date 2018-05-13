Місія ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості обстрілів на Донбасі

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У Донецькій області зафіксовано близько 50 вибухів

Учасники Спеціальної моніторингової місії СММ ОБСЄ зафіксували зменшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться в звіті місії.

«В Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши, серед іншого, близько 50 вибухів, в порівнянні з попереднім звітним періодом (близько 220 вибухів). У Луганській області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши, серед іншого, близько 20 вибухів, в порівнянні з попереднім звітним періодом (приблизно 30 вибухів)», - йдеться в повідомленні.

Також місія продовжила моніторинг на ділянках розведення сил.

«Доступ спостерігачів залишався обмеженим як на цих ділянках розведення, так і в інших районах, у тому числі в Леоново поблизу кордону з Російською Федерацією, а також до місця розміщення відведеного важкого озброєння в непідконтрольному уряду районі Донецькій області. СММ зафіксувала озброєння, розміщене в порушення ліній відведення недалеко від Авдіївки», - зазначено у звіті.

Крім того, СММ зафіксувала бойові броньовані машини і зенітну установку в зоні безпеки.

«У підконтрольних уряду районах команда Місії зафіксувала 1 бронетранспортер (БТР-80 поблизу н. п. Войтово (33 км до північно-заходу від Луганська), 1 МТ-ЛБ і 1 броньовану розвідувально-дозорну машину (БРДМ-2) поблизу Авдіївки, 1 бойову машину піхоти (БМП-1) біля н. п. Миронівський (62 км на північний схід від Донецька), 1 зенітну установку (ЗУ-23) поблизу н. п. Чермалик (31 км на північний схід від Маріуполя) і 4 БРДМ-2 поряд з н. п. Суха Балка (36 км на північ від Донецька)», - повідомляється в звіті.