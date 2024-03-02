Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 2 березня

Синоптики прогнозують мінливу хмарність

У суботу, 2 березня, в Україні буде без опадів і тепло. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Опадів в Україні не буде. Вітер – південно-східний, східний, швидкість якого 5-10 м/с. Практично на всій території країни вночі стовпчики термометрів покажуть від 2° тепла до 3° морозу. Вдень повітря прогріється до 6-11° тепла. Тим часом у західних областях вночі температура повітря становитиме 2-7° тепла, а вдень підніметься до +10-15°.

На Київщині буде мінлива хмарність. Опадів також не буде. Швидкість східного вітру становитиме 5-10 м/с.

В Київській області температура повітря вночі буде від 2° тепла до 3° морозу, а вдень –- 6-11° тепла. В Києві стовпчики термометрів вночі покажуть близько 0°, а вдень – 8-10° тепла.