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Місцями туман, без опадів: прогноз погоди на 29 лютого

Діана Гасюк
glavcom.ua
Місцями туман, без опадів: прогноз погоди на 29 лютого
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Вночі та вранці у західних областях та південній частині місцями туман

У четвер, 29 лютого в Україні буде мінлива хмарність, без опадів. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Вночі та вранці у західних областях та південній частині місцями туман. Температура у західних областях вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 10-15° тепла, на Закарпатті до 19°; на решті території вночі від 1° тепла до 4° морозу (у східних областях 2-7° морозу), вдень 6-11° тепла, на крайньому півдні країни до 14°. Вітер південно-східний, південний, 5-10 м/с.

На Київщині буде хмарно, без опадів. Вітер південно-східний , 5-10 м/с. Температура по області вночі від 1° тепла до 2° морозу, вдень 6-11° тепла; у Києві вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 6-11° тепла. 

Місцями туман, без опадів: прогноз погоди на 29 лютого фото 1
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Теги: Україна прогноз погоди вітер

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