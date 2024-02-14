Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 14 лютого

У Карпатах синоптики попереджають про невеликий сніг вночі

У середу, 14 лютого подекуди в Україні будуть туман та помірні дощі, а місцями – мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Уночі у Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській і Вінницькій областях буде помірний дощ. На заході країни прогнозують дощ з мокрим снігом. Вночі в південно-східній частині, а вдень на крайньому заході та сході – без істотних опадів. У центрі, на півдні та сході країни вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, на лівобережжі – східний. Його швидкість – 7-12 м/с.

На заході, півночі, а також у північних, Вінницькій і Черкаській областях протягом доби стовпчики термометрів покажуть 1-6° тепла. На решті території вночі температура повітря становитиме +2-7° тепла, а вдень – +7-12°.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Карпатах синоптики попереджають про невеликий сніг вночі, але вдень – без опадів. Температура вночі та вдень буде 0-5° морозу.

На Київщині буде хмарно, а також дощитиме. Швидкість північно-західного вітру становитиме 7-12 м/с.

У Київській області температура повітря вночі та вдень буде від 1° до 6° тепла. В Києві стовпчики термометрів протягом доби покажуть 3-5° тепла.