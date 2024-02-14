Головна Новини
search button user button menu button

Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 14 лютого

Діана Гасюк
glavcom.ua
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 14 лютого
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

У Карпатах синоптики попереджають про невеликий сніг вночі

У середу, 14 лютого подекуди в Україні будуть туман та помірні дощі, а місцями – мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Уночі у Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській і Вінницькій областях буде помірний дощ. На заході країни прогнозують дощ з мокрим снігом. Вночі в південно-східній частині, а вдень на крайньому заході та сході – без істотних опадів. У центрі, на півдні та сході країни вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, на лівобережжі – східний. Його швидкість – 7-12 м/с.

На заході, півночі, а також у північних, Вінницькій і Черкаській областях протягом доби стовпчики термометрів покажуть 1-6° тепла. На решті території вночі температура повітря становитиме  +2-7° тепла, а вдень – +7-12°.

У Карпатах синоптики попереджають про невеликий сніг вночі, але вдень – без опадів. Температура вночі та вдень буде 0-5° морозу.

Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 14 лютого фото 1

На Київщині буде хмарно, а також дощитиме. Швидкість північно-західного вітру становитиме 7-12 м/с.

У Київській області температура повітря вночі та вдень буде від 1° до 6° тепла. В Києві стовпчики термометрів протягом доби покажуть 3-5° тепла.

Читайте також: 14 лютого – День усіх закоханих: що варто, а чого не можна робити
Теги: вітер повітря Укргідрометцентр прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сніг з дощем, ожеледиця: прогноз погоди на 23 січня
Сніг з дощем, ожеледиця: прогноз погоди на 23 січня
23 сiчня, 06:10
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 29 січня
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 29 січня
29 сiчня, 04:55
Серед симптомів  отруєння чадним газом – головний біль і задишка
У чотирьох областях України зафіксовано найбільше смертей від чадного газу – ДСНС
19 сiчня, 17:29
У більшості областей дощитиме: прогноз погоди на 4 лютого
У більшості областей дощитиме: прогноз погоди на 4 лютого
4 лютого, 06:30
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 8 лютого
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 8 лютого
8 лютого, 05:50
Ракету було куплено на розпродажі
Залишилась від cусіда. В США чоловік хотів здати в музей частину ядерної ракети
4 лютого, 21:00
Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що крилата ракета на Львівщині рухалася у бік кордону з Польщею
Польща підняла в повітря авіацію через ракетний обстріл України
7 лютого, 07:55
У Києві встановлено новий температурний рекорд за останні 88 років
У Києві встановлено новий температурний рекорд за останні 88 років
5 лютого, 16:06
Протягом останніх пів століття ріст температури повітря був найінтенсивнішим за 2 000 років
2023 – найспекотніший рік за весь час спостережень: чим це загрожує
8 лютого, 19:20

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Інтерв’ю Путіна Такеру Карлсону. Диктатор чітко дав зрозуміти, яка країна буде наступною
16K
Битва мовознавців. Хто і за що напав на зірку «1+1» Авраменка
8973
Сенат США схвалив допомогу Україні
6510
Сховати не вдалось: партизани виявили підпільне виробництво оборонних споруд
5978
Деякі українські підрозділи вперше за два роки вийшли з Авдіївки
4123
У Москві горить завод МіГ: що відомо

Новини

Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 14 лютого
Сьогодні, 05:51
14 лютого – День усіх закоханих: що варто, а чого не можна робити
Сьогодні, 00:00
Ворог тестує нову тактику для знищення енергосистеми – Український інститут майбутнього
Вчора, 17:46
Туман, місцями дощитиме: прогноз погоди на 13 лютого
Вчора, 06:10
День подруг. Які свята відзначаємо 13 лютого
Вчора, 00:20
Ворожі атаки, Сенат США наблизив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
12 лютого, 06:35

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua