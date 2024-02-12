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Столицю зранку накрив густий туман (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Столицю зранку накрив густий туман (фото)
Видимість на дорогах 200-500 м
фото: glavcom.ua

У Києві вдень очікується до 13 градусів тепла

Сьогодні, 12 лютого, у Києві спостерігається густий туман. Видимість на дорогах 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).
У столиці вдень очікується до 13 градусів тепла. Плюсова температура зберігатиметься навіть вночі протягом усього наступного тижня.

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Фахівці Українського гідрометцентру рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Як повідомлялося, 12 лютого в низці областей очікується невеликий дощ. На дорогах місцями буде ожеледиця.

У понеділок буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий дощ. У більшості західних, північних, вночі у південних та центральних областей без істотних опадів.

Уночі та вранці у північних, східних та більшості центральних областей очікується туман, видимість 200-500 м. Оголошено жовтий рівень небезпеки. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.

Теги: прогноз погоди Київ погода

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