Столицю зранку накрив густий туман (фото)
У Києві вдень очікується до 13 градусів тепла
Сьогодні, 12 лютого, у Києві спостерігається густий туман. Видимість на дорогах 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).
У столиці вдень очікується до 13 градусів тепла. Плюсова температура зберігатиметься навіть вночі протягом усього наступного тижня.
Фахівці Українського гідрометцентру рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Як повідомлялося, 12 лютого в низці областей очікується невеликий дощ. На дорогах місцями буде ожеледиця.
У понеділок буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий дощ. У більшості західних, північних, вночі у південних та центральних областей без істотних опадів.
Уночі та вранці у північних, східних та більшості центральних областей очікується туман, видимість 200-500 м. Оголошено жовтий рівень небезпеки. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.
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