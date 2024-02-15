Два види овочів подорожчають уже до весни: аналітики назвали причини

До березня 2024 року в українських магазинах сильно подорожчають цибуля та картопля

До березня 2024 року в Україні цибуля стане дефіцитним продуктом, вона дорожчатиме. Картопля теж стане дорожчою, ніж зараз – її продаватимуть за ціною щонайменше 36 грн за кілограм, пишуть аналітики. Про це пише Голос.ua.

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Керівник «АПК-інформ: овочі та фрукти» Олександр Хорев розповів, що в овочевий бізнес зайшло багато новачків. У результаті засіяли величезні площі, але з урожайністю склалося далеко не у всіх.

Вартість цибулі

За даними аналітика East Fruit Федора Рибалка, ціни на цибулю в Україні на початок лютого цього року в 2,5 рази нижчі, ніж рік тому. Причина – велика пропозиція цибулі. Фермери, які хотіли на ньому заробити, запанікували та масово вивозять урожай за межі країни.

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За даними EastFruit, українські компанії щодня експортують до 300 тонн цибулі, переважно до Румунії. Також віднедавна покупцем української цибулі стала Молдова. Не виключено, що підключатимуться й інші ринки збуту, оскільки, наприклад, у ЄС цього року дефіцит цибулі. У результаті до весни цибуля в Україні може просто закінчитися, і тоді можливий різкий стрибок ціни.

Вартість картоплі

Поки що ж у лідери з подорожчання несподівано вирвалася картопля. За даними EastFruit, вже першого тижня січня цього року оптовики підвищили ціни на 11% порівняно з кінцем грудня 2023 року. У результаті оптова ціна досягла 30 гривень за кілограм, при цьому торік картопля продавалася по 10 гривень уже в роздріб, пише Голос.ua.

Як відзначають аналітики EastFruit, відпускні ціни на картопля на початок цього року вищі у 3,9 раза, ніж у січні 2023 року. До кінця січня оптові ціни на картоплю підскочили ще більше – до 22 гривень за кілограм.

Причина в тому, що на ринку дуже мало товарних партій картоплі гарної якості. Спочатку господарства використовували далеко не найкращий посадковий матеріал, а під збирання врожаю зіпсувалася погода. У результаті багато хто втратив у врожайності і змушений був закласти на зберігання сиру картоплю. Плюс є проблема зі сховищами. Сучасних комплексів у країні не так багато, а їхня експлуатація після подорожчання електроенергії для бізнесу коштує недешево. Тому врожай почав стрімко псуватися.

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У магазинах цінники на картопля взагалі зашкалюють. Так, у «Новусі» картопля коштує 27,99 гривні, і це вже зі знижкою. Повна ціна – 36,99 гривні. У Metro за кілограм картоплі просять 25,9 гривні, у «Мегамаркеті» – 32,3 гривні. Картоплю у сітці 2,5 кілограми у «Новусі» продають по 89,99 гривні. У мережі Food Market (продуктова мережа «Епіцентру») так само виставлено взагалі по 114 гривень.

Загалом урожай картоплі в Україні становив 18 млн тонн, а її внутрішнє споживання не перевищує 6 млн тонн, каже експерт продуктового ринку Сергій Громовий. За його словами, ще у вересні фермери, щоб не закладати картоплю на зберігання, максимум її розпродавали, і великі партії скупили посередники, які тепер і тримають ціни. В агропідприємстві Чернігівської області «Десна» кажуть, що картопля й надалі дорожчатиме, і до весни цінники на неї можуть підскочити до 36 гривень.

Нагадаємо, в Україні стрімко знижуються ціни на моркву. Станом на 8 лютого аграрії були готові відвантажувати моркву за ціною 8-12 грн/кг ($0,21-0,32/кг), що в середньому на 17% нижче, ніж тиждень тому. Про це повідомляють аналітики EastFruit.За словами виробників, негативний вплив на ціни в даному сегменті чинить збільшення пропозиції моркви з місцевих господарств.