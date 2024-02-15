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Два види овочів подорожчають уже до весни: аналітики назвали причини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Два види овочів подорожчають уже до весни: аналітики назвали причини
Українців очікує здорочання деяких видів овочів
фото із відкритих джерел

До березня 2024 року в українських магазинах сильно подорожчають цибуля та картопля 

До березня 2024 року в Україні цибуля стане дефіцитним продуктом, вона дорожчатиме. Картопля теж стане дорожчою, ніж зараз – її продаватимуть за ціною щонайменше 36 грн за кілограм, пишуть аналітики. Про це пише Голос.ua.

Керівник «АПК-інформ: овочі та фрукти» Олександр Хорев розповів, що в овочевий бізнес зайшло багато новачків. У результаті засіяли величезні площі, але з урожайністю склалося далеко не у всіх.

Вартість цибулі

За даними аналітика East Fruit Федора Рибалка, ціни на цибулю в Україні на початок лютого цього року в 2,5 рази нижчі, ніж рік тому. Причина – велика пропозиція цибулі. Фермери, які хотіли на ньому заробити, запанікували та масово вивозять урожай за межі країни.

За даними EastFruit, українські компанії щодня експортують до 300 тонн цибулі, переважно до Румунії. Також віднедавна покупцем української цибулі стала Молдова. Не виключено, що підключатимуться й інші ринки збуту, оскільки, наприклад, у ЄС цього року дефіцит цибулі. У результаті до весни цибуля в Україні може просто закінчитися, і тоді можливий різкий стрибок ціни.

Вартість картоплі

Поки що ж у лідери з подорожчання несподівано вирвалася картопля. За даними EastFruit, вже першого тижня січня цього року оптовики підвищили ціни на 11% порівняно з кінцем грудня 2023 року. У результаті оптова ціна досягла 30 гривень за кілограм, при цьому торік картопля продавалася по 10 гривень уже в роздріб, пише Голос.ua.

Як відзначають аналітики EastFruit, відпускні ціни на картопля на початок цього року вищі у 3,9 раза, ніж у січні 2023 року. До кінця січня оптові ціни на картоплю підскочили ще більше – до 22 гривень за кілограм.

Причина в тому, що на ринку дуже мало товарних партій картоплі гарної якості. Спочатку господарства використовували далеко не найкращий посадковий матеріал, а під збирання врожаю зіпсувалася погода. У результаті багато хто втратив у врожайності і змушений був закласти на зберігання сиру картоплю. Плюс є проблема зі сховищами. Сучасних комплексів у країні не так багато, а їхня експлуатація після подорожчання електроенергії для бізнесу коштує недешево. Тому врожай почав стрімко псуватися.

У магазинах цінники на картопля взагалі зашкалюють. Так, у «Новусі» картопля коштує 27,99 гривні, і це вже зі знижкою. Повна ціна – 36,99 гривні. У Metro за кілограм картоплі просять 25,9 гривні, у «Мегамаркеті» – 32,3 гривні. Картоплю у сітці 2,5 кілограми у «Новусі» продають по 89,99 гривні. У мережі Food Market (продуктова мережа «Епіцентру») так само виставлено взагалі по 114 гривень.

Загалом урожай картоплі в Україні становив 18 млн тонн, а її внутрішнє споживання не перевищує 6 млн тонн, каже експерт продуктового ринку Сергій Громовий. За його словами, ще у вересні фермери, щоб не закладати картоплю на зберігання, максимум її розпродавали, і великі партії скупили посередники, які тепер і тримають ціни. В агропідприємстві Чернігівської області «Десна» кажуть, що картопля й надалі дорожчатиме, і до весни цінники на неї можуть підскочити до 36 гривень.

Нагадаємо, в Україні стрімко знижуються ціни на моркву. Станом на 8 лютого аграрії були готові відвантажувати моркву за ціною 8-12 грн/кг ($0,21-0,32/кг), що в середньому на 17% нижче, ніж тиждень тому. Про це повідомляють аналітики EastFruit.За словами виробників, негативний вплив на ціни в даному сегменті чинить збільшення пропозиції моркви з місцевих господарств.

Читайте також: Україна експортує популярний овоч до ЄС: що буде з цінами
Теги: продукти партії аграрії Україна урожай овочі фрукти погода

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