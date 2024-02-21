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Хмарно, невеликі опади: прогноз погоди на 21 лютого

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Хмарно, невеликі опади: прогноз погоди на 21 лютого
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

У Карпатах та на північному сході країни очікується мокрий сніг

21 лютого в Україні буде хмарно. У низці областей очікуються невеликі опади. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У середу в західних, північних, центральних та Харківській областях пройдуть невеликі опади, переважно у вигляді дощу. У Карпатах та на північному сході країни очікується мокрий сніг. На решті території без істотних опадів.

Вітер переважно південний та південно-західний, сягатиме швидкості 7-12 м/с.

Температура повітря вночі переважно коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла. У східних областях вночі очікується 3-8° морозу. На заході стовпчики термометрів покажуть 1-4° тепла.

Вдень температура переважно становитиме від 2-7° тепла. На Закарпатті та півдні Одещини підніметься до 10° тепла. У східних областях очікується 0-5° тепла.

Хмарно, невеликі опади: прогноз погоди на 21 лютого фото 1

На Київщині буде хмарно. Очікуються невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Вітер південно-західний, досягатиме швидкості 7-12 м/с.

Температура в Київській області коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла вночі та від 2 до 7° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 0-2° тепла вночі та близько 5-7° тепла вдень.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер погода

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