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Переважно без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 6 березня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Переважно без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 6 березня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

У Карпатах та на Прикарпатті місцями буде туман

6 березня в Україні буде хмарно з проясненнями. Переважно без істотних опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У середу в більшості областей істотних опадів не передбачається. Проте вранці та вдень пройде невеликий дощ на Закарпатті, Прикарпатті, Хмельниччині та Вінниччині.

Уночі та вранці в Карпатах та на Прикарпатті місцями буде туман. Вітер переважно північно-східний, сягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла. На Закарпатті та у південній частині вночі очікується 0-5° тепла.

Вдень температура сягатиме 1-6° тепла. На півдні та Закарпатті підніметься до 7-12° тепла.

Переважно без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 6 березня фото 1

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Вітер південно-східний, досягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура в Київській області коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла  вночі та 1-6° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть близько 0° вночі та 2-4° тепла вдень.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря погода

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