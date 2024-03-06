Переважно без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 6 березня

У Карпатах та на Прикарпатті місцями буде туман

6 березня в Україні буде хмарно з проясненнями. Переважно без істотних опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У середу в більшості областей істотних опадів не передбачається. Проте вранці та вдень пройде невеликий дощ на Закарпатті, Прикарпатті, Хмельниччині та Вінниччині.

Уночі та вранці в Карпатах та на Прикарпатті місцями буде туман. Вітер переважно північно-східний, сягатиме швидкості 5-10 м/с.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Температура повітря вночі коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла. На Закарпатті та у південній частині вночі очікується 0-5° тепла.

Вдень температура сягатиме 1-6° тепла. На півдні та Закарпатті підніметься до 7-12° тепла.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Вітер південно-східний, досягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура в Київській області коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла вночі та 1-6° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть близько 0° вночі та 2-4° тепла вдень.