Місцями невеликий дощ та туман: прогноз погоди на 30 грудня

Протягом дня очікується 4-9° тепла

30 грудня в Україні без істотних опадів, лише місцями пройде невеликий дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У суботу буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише у Карпатах пройде дощ, вночі з мокрим снігом. Вдень на півночі очікується невеликий дощ. На півдні та в центральних областях вночі та вранці місцями буде туман.

Вітер південно-західний, сягатиме швидкості 7-12 м/с. У Карпатах можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

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Температура повітря вночі у більшості областей коливатиметься від 1° морозу до 4° тепла. Протягом дня очікується 4-9° тепла. На півдні та Прикарпатті стовпчики термометрів покажуть 7-12° тепла.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Уночі без опадів, а вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер західний зі швидкістю до 7-12 м/с.

Температура в Київській області вночі коливатиметься від 4° тепла до 1° морозу. Вдень очікується 4-9° тепла. У столиці стовпчики термометрів покажуть 2-4° тепла вночі та 7-9° тепла вдень.