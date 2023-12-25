Дощі та мокрий сніг: яка погода буде на Різдво

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на Київщині

У день Різдва, 25 грудня Україну чекають опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Температура у західних областях вночі очікується від 0 до 5 градусів тепла, вдень від 8 до 13 градусів. На інших територіях України очікується вночі від 0 до 5 градусів морозу, вдень від 4 до 9 градусів тепла, на півдні до 13 градусів, а на східних і північно-східних областях – від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на Київщині 25 грудня. Хмарно, мокрий сніг з переходом у дощ.

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На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на західний, 7-12 м/с, вдень пориви 17-22 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла.

У Києві в понеділок очікується мокрий сніг, що згодом перейде в дощ. Також можлива ожеледиця на дорогах. Вітер південно-західний із переходом в західний, 7-12 м/с, вдень пориви 17-22 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 6-8° тепла.