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Сніг і дощ у низці областей, ожеледиця: прогноз погоди на 15 грудня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Сніг і дощ у низці областей, ожеледиця: прогноз погоди на 15 грудня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Температура коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла

15 грудня в низці областей буде мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У п’ятницю в Україні буде хмарно. Уночі в північно-східних областях очікується помірний сніг, у південних та південно-східних областях дощ та мокрий сніг. Вдень на Прикарпатті, в Карпатах та східних областях пройде невеликий мокрий сніг, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу. На решті території без істотних опадів.

Також зазначається, що на дорогах країни, окрім південних областей, місцями буде ожеледиця. Вітер північно-західний, досягатиме швидкості 7-12 м/с.  

Температура повітря у більшості областей вночі та вдень коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла. На півдні температура становитиме 2-7° тепла

Сніг і дощ у низці областей, ожеледиця: прогноз погоди на 15 грудня фото 1

На Київщині буде хмарно, без істотних опадів. Повідомляється також про ожеледицю на дорогах. Вітер північно-західний зі швидкістю до 7-12 м/с.

Температура в Київській області вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла. У столиці стовпчики термометрів покажуть 1-3° морозу вночі та близько 0° вдень.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер погода

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