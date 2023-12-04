Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Карпатах здійнялася хуртовина та вдарив сильний мороз

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У Карпатах здійнялася хуртовина та вдарив сильний мороз
фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост/Facebook

Видимість на горі обмежена, а швидкість вітру сягає шести метрів на секунду

Сьогодні, 4 грудня, в Карпатах дуже складна погода – окрім сильного морозу здійнялася хуртовина.

«Станом на 07:55, 04.12.2023 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно. Видимість обмежена. Вітер південно-західній 5-6 м/с, температура повітря -15°С», – йдеться в повідомленні Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

У Карпатах здійнялася хуртовина та вдарив сильний мороз фото 1

Рятувальники також повідомили про погіршення погодних умов та попросили враховувати їх, вирушаючи в гори.

До слова, на горі Піп Іван, де розташована колишня обсерваторія «Білий слон», перший сніг випав 8 жовтня. 

Читайте також: Якою буде цьогорічна зима: прогнози синоптиків
Теги: Карпати (гори) повітря вітер погода

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ продовжують наступати попри снігову погоду – ISW
ЗСУ продовжують наступати попри снігову погоду – ISW
22 листопада, 05:16
Сніг і дощ, місцями туман: прогноз погоди на 2 грудня
Сніг і дощ, місцями туман: прогноз погоди на 2 грудня
2 грудня, 03:40
Жовті та червоні відтінки полумʼя свідчать лише про те, що на пальник газового приладу надходить недостатньо повітря
«Нафтогаз України» закликав споживачів стежити за кольором газу: у чому причина
6 листопада, 19:19
Підготовлене запасне полотнище вивісять, щойно покращаться погодні умови
Негода пошкодила найбільший прапор країни у Києві (відео)
27 листопада, 10:23
Фахівці продовжують боротися з наслідками негоди
Снігопади в Україні: яка ситуація на дорогах
27 листопада, 23:40
На Закарпатті та Львівщині хуртовина паралізувала рух транспорту (відео)
На Закарпатті та Львівщині хуртовина паралізувала рух транспорту (відео)
28 листопада, 11:23
Після негоди на тимчасово окупованих територіях сотні населених пунктів залишилися без електроенергії
Окупанти не можуть впоратися із наслідками негоди на окупованих територіях
29 листопада, 07:56
У Карпатах вдарив мороз до -11
У Карпатах вдарив сильний мороз, гори огорнув туман (фото)
25 листопада, 13:40
Синоптики на завтра оголосили штормове попередження
Синоптики на завтра оголосили штормове попередження
28 листопада, 21:19

Суспільство

Розблокування польського кордону: на одному з пунктів почали пропуск вантажівок (відео)
Розблокування польського кордону: на одному з пунктів почали пропуск вантажівок (відео)
У Карпатах здійнялася хуртовина та вдарив сильний мороз
У Карпатах здійнялася хуртовина та вдарив сильний мороз
Віддати окуповані території Путіну? Комаровський зробив гучну заяву щодо війни, реакція соцмереж
Віддати окуповані території Путіну? Комаровський зробив гучну заяву щодо війни, реакція соцмереж
Ярош перелічив досягнення України у війні
Ярош перелічив досягнення України у війні
Білорус, який став на захист України. Згадаймо Даніїла Ляшука з позивним Моджахед
Білорус, який став на захист України. Згадаймо Даніїла Ляшука з позивним Моджахед
Мобілізація у Запоріжжі. Військкоми вже три дні видають повістки по-новому
Мобілізація у Запоріжжі. Військкоми вже три дні видають повістки по-новому

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Чому Путін пішов війною на Україну? Financial Times назвала несподівану причину
21K
«Важливий прорив». Снайдер назвав досягнення ЗСУ, на яке мало хто звернув увагу
20K
Американський генерал пояснив, чому Байден уникає деяких слів про Україну
17K
«Причина проста». Стефанчук роз'яснив, чому Порошенка не пустили за кордон
13K
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Прогноз курсу валют на 2024 рік: економіст розповів, що буде з доларом

Новини

Українські захисники стримують ворога на сімох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:49
Атака ворожих безпілотників, масштабна пожежа в Москві: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Мороз, переважно без опадів: прогноз погоди на 4 грудня
Сьогодні, 04:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Угорщина відреагувала на заборону виїзду Порошенка, напад у Франції: головне за ніч
Вчора, 06:35
Мокрий сніг та туман у низці областей: прогноз погоди на 3 грудня
Вчора, 04:05

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua