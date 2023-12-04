У Карпатах здійнялася хуртовина та вдарив сильний мороз
Видимість на горі обмежена, а швидкість вітру сягає шести метрів на секунду
Сьогодні, 4 грудня, в Карпатах дуже складна погода – окрім сильного морозу здійнялася хуртовина.
«Станом на 07:55, 04.12.2023 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно. Видимість обмежена. Вітер південно-західній 5-6 м/с, температура повітря -15°С», – йдеться в повідомленні Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.
Рятувальники також повідомили про погіршення погодних умов та попросили враховувати їх, вирушаючи в гори.
До слова, на горі Піп Іван, де розташована колишня обсерваторія «Білий слон», перший сніг випав 8 жовтня.
Коментарі — 0