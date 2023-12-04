У Карпатах здійнялася хуртовина та вдарив сильний мороз

Видимість на горі обмежена, а швидкість вітру сягає шести метрів на секунду

Сьогодні, 4 грудня, в Карпатах дуже складна погода – окрім сильного морозу здійнялася хуртовина.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Станом на 07:55, 04.12.2023 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно. Видимість обмежена. Вітер південно-західній 5-6 м/с, температура повітря -15°С», – йдеться в повідомленні Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

Рятувальники також повідомили про погіршення погодних умов та попросили враховувати їх, вирушаючи в гори.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, на горі Піп Іван, де розташована колишня обсерваторія «Білий слон», перший сніг випав 8 жовтня.