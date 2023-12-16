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Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 16 грудня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 16 грудня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

На півночі вдень пройде невеликий мокрий сніг

У суботу, 16 грудня, в Україні істотних опадів не передбачається. На дорогах країни, крім південних областей, місцями буде ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Лише на півночі вдень пройде невеликий мокрий сніг. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах усіх областей, крім південних.

Вітер переважно західний, сягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 2-7° морозу, на Чернігівщині та Сумщині місцями очікується до 9-12° морозу. Вдень температура переважно коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла, а в Криму до 5° тепла. У Карпатах вночі передбачається 8-13° морозу, вдень 1-6° морозу.

Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 16 грудня фото 1

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Уночі без істотних опадів, а вдень пройде невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди буде ожеледиця. Вітер західний, досягатиме швидкості 5-10 м/с.  

Температура в Київській області вночі – 2-7° морозу, а вдень коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла. У Києві стовпчики термометрів покажуть 3-5° морозу вночі та близько 0° вдень.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер погода

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