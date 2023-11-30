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Майже без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 30 листопада

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Майже без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 30 листопада
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

У низці областей на дорогах буде ожеледиця

30 листопада буде хмарно, переважно без опадів. Протягом дня температура коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У четвер в Україні буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Лише вночі в північно-східних областях пройде невеликий сніг. Вдень на Закарпатті та Прикарпатті очікується помірний мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь.

На дорогах західних, північних, більшості центральних та Харківської областей ожеледиця. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Вітер західний, південно-західний, досягатиме швидкості 7-12 м/с. У Карпатах місцями можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 3-8° морозу. У західних областях очікується від 6 до 11° морозу, у Криму 1-6° тепла, а в південно-східній частині країни близько 0°. Протягом дня в більшості областей температура коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла. На півдні передбачається 1-6° тепла, в Криму до 4-9°.

Майже без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 30 листопада фото 1

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Уночі пройде невеликий сніг. Істотних опадів вдень не передбачається. Повідомляється про ожеледицю на дорогах. Пориви вітру сягатимуть до 7-12 м/с.

Уночі температура в Київській області становитиме 3-8° морозу, а вдень від 3° морозу до 2° тепла. У Києві стовпчики термометрів покажуть 4-6° морозу вночі, та близько 0° вдень.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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