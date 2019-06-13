Митрополит Епіфаній розповів про майбутні церковні реформи



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Митрополит Епіфаній Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Зміни можуть стосуватися духовної освіти, недільних шкіл, традицій і обрядів, однак віровчення при цьому залишиться незмінним

Православна церква України проводитиме реформи, щоб краще відповідати на виклики часу, і щоб молоді люди почувалися комфортно в храмах. Про це в четвер, 13 червня, заявив митрополит Київський і всієї України Епіфаній на сторінці у Facebook.

«Церква повинна відповідати на виклики часу, тому дуже важливо, щоб священики мінялися, удосконалювалися, розуміли сучасні потреби суспільства, були знайомі з новинками, інформаційними технологіями. Нашій православній українській молоді необхідні саме такі сучасні і одночасно духовні пастирі», - написав предстоятель ПЦУ.

Він зазначив, що Церква не повинна створювати додаткові перешкоди для відвідування храмів молоддю.

«Тому ми будемо вживати відповідних заходів, щоб церква завжди відповідала на виклики, але робити це поступово. При цьому, віровчення незмінне, бо істина не підлягає змінам в часі. Реформи можуть стосуватися соціального служіння, духовної освіти, недільних шкіл, традицій і обрядів, вносити потрібні сучасні корективи», - зазначив Митрополит Епіфаній.

Але головне, за його словами - внутрішня реформа, яка полягає в тому, щоб християни жили за Законом Божим.

Раніше повідомлялося, що до Православної церкви України за понад місяць не приєднувався жоден парафіяльний храм. Останній перехід парафії до ПЦУ відбувся 8 травня, про це свідчать дані карти переходів з УПЦ МП.