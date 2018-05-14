Митрополит Московської церкви Онуфрій приїхав в Петербург на Синод РПЦ

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Засідання Синоду РПЦ

Учасники засідання Синоду «висловили підтримку канонічній Українській православній церкві»

Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій і митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар взяли участь у засіданні Синоду Російської православної церкви.

Як повідомляється на офіційному сайті Московського патріархату, в історичній будівлі урядуючого Синоду в Санкт-Петербурзі 14 травня під головуванням Патріарха Кирила розпочалося засідання Синоду РПЦ.

Відкриваючи засідання, предстоятель РПЦ звернувся до членів Синоду зі вступним словом.

«На порядку денному у нас питання, пов'язані з поточною діяльністю нашої Церкви. Ми будемо говорити про відкриття деяких монастирів, будуть прийматися рішення щодо обрання кандидата на архієрейське служіння, багато інших питань у нашому порядку денному», - сказав Кирил.

Інформацію про візит Онуфрія до російського Санкт-Петербургу підтвердив також «Интерфаксу» митрополит РПЦ Іларіон.

За його словами, учасники засідання Синоду «висловили підтримку канонічній Українській православній церкві».

Як відомо, президент України Петро Порошенко заявив 22 квітня, що Вселенський патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії українській православній церкві.

Як повідомлялося, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до Вселенського Патріарха Варфоломія І з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні.

Порошенко розраховує, що таке рішення ухвалять до 1030-річчя Хрещення України-Русі.

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