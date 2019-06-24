Митрополит, який перейшов з Московського патріархату в Українську церкву, звернувся до Філарета



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Митрополит Вінницький та Барський Симеон

«Вас не підтримують навіть ваші діти», - каже Симеон, звертаючись до патріарха, який відновлює УПЦ КП

Почесний патріарх Філарет ставить себе за рамки, за межі Православної церкви України. Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» висловив митрополит Вінницький і Барський Симеон, який є постійним членом Священного синоду Православної церкви України. Симеон - один з двох єпископів Московського патріархату в Україні, які наприкінці минулого року перейшли до помісної церкви України.

«20 червня відбулася подія (Собор УПЦ КП), яка іде у протиріччя зі статутом Православної церкви України. Мова про те, що робить митрополит Філарет. Все це не вкладається у голові. Він ставить себе за рамки, за межі Православної церкви України. Я про це сказав йому на останньому засіданні Синоду, коли він заявляв, що не згідний з нашими думками. Як так може бути? Я йому кажу, що ось це ваші діти сидять. Я, владика Макарій і владика Герман - колишні члени УПЦ МП і УАПЦ. Всі інші члени Синоду є колишніми членами Священного Синоду церкви Київського патріархату. Як так може бути, що всі голосують «за» (рішення Синоду), а ви голосуєте проти? Якщо ні, тоді ви залишаєтеся зі своїм Київським патріархатом і ніякого відношення до ПЦУ не матимете. Ви знову ідете в ізоляцію, а ми існуємо як помісна Автокефальна православна церква, яку визнав Вселенський патріархат, згодом визнає весь православний світ…», - розказав митрополит Симеон.

Звертаючись до Філарета він додав: «Я прийшов, щоби вас вивести з ізоляції, а ви хочете мене і в тому числі тих, хто пішов за нами вести назад в ізоляцію? З цим не погоджуються навіть ваші діти».

Митрополит Симеон зазначив, що йому прикро, що людина, яка на весь світ заявляла, що Україні треба автокефальна церква, насправді показала, що це не була її ідея.

«Я про це на Синоді сказав. Сказав: ваша ідея полягала в тому, щоби стати (патріархом) Всієї Русі. Там не вийшло тому, що обрали патріархом Алексія (колишній предстоятель РПЦ). Потім ви стали Всієї України, але не канонічної структури. Сьогодні ви знову захотіли Всієї, але уже канонічної. Якщо там були якісь домовленості (між почесним патріархом Філаретом і митрополитом Епіфанієм про те, хто і як керуватиме церквою – «Главком»), мене це не цікавить. Я знаю, що сьогодні є помісна Православна церква, до якої я також належу. У нас є канонічно обраний її предстоятель, якому Вселенський патріарх вручив томос для всієї нашої церковної православної повноти», - наголосив він.

«Філарет себе сьогодні виводить за межі канонічного православ’я», - резюмував митрополит Вінницький і Барський Симеон.

Зазначимо, сьогодні, 24 червня Православна церква України скликала Синод та буде вирішувати, які кроки вживатиме у відповідь на дії Філарета, який повернув собі Київський патріархат разом з майном та не визнав Томос.