Рішення Синоду щодо Філарета буде чітким і прозорим - митрополит Димитрій



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Митрополит Львівський і Сокальський Димитрій (в центрі)

У Києві проходить Синод ПЦУ, де очікується рішення щодо Філарета

У Києві об 11 годині в понеділок, 24 червня, розпочалося чергове засідання Священного Синоду ПЦУ. Одним із головних питань засідання, яке розглядатиметься, буде так званий помісний Собор «УПЦ КП», який організував почесний патріарх ПЦУ Філарет.

«Дочекайтеся завершення засідання, рішення Синоду буде чітким і прозорим», - сказав журналістам один із учасників Синоду митрополит Львівський і Сокальський Димитрій.

На запитання «Главкому» про те, яким може бути покарання для Філарета, архієпископ Євстратій відповів, що таких прецедентів ще не було.

Раніше повідомлялося, що засідання Синоду Української православної церкви 24 червня відбудеться без почесного патріарха Філарета.

24 червня Філарет провів «помісний собор», на якому відновив існування УПЦ КП та не визнав Томос. На з’їзд прибули всього кілька ієрархів з понад 40, які раніше належали до УПЦ КП.

На початку червня Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що т. зв. патріархат Київський не існує і ніколи не існував, а Філарет був відновлений у своєму єпископському чині як колишній митрополит Київський.

Така заява Вселенського патріарха була спричинена конфліктом між ієрархами новоствореної Української православної церкви. Почесний патріарх Філарет вважає, що в Україні досі існує УПЦ Київського патріархату. Митрополит Епіфаній це заперечує, посилаючись на рішення самого Філарета, який 15 грудня підписав постанову «помісного Собору УПЦ КП», яка передбачала фактичну ліквідацію УПЦ КП.