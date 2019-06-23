Православна церква України відсторонила двох священників, які підтримали Філарета



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24 червня Епіфаній скликає синод ПЦУ через ситуацію з Філаретом

Ієромонаха Іллю (Ігоря Ігоровича Зеленського) та архімандрита Андрія (Мацурака) звільнили через «участь у заходах, спрямованих на розділення Церкви», - пресслужба ПЦУ

Православна церква України тимчасово відсторонила двох священнослужителів, які підтримали рішення Філарета про відмову від томосу.

Про це ідеться в указах ПЦУ, що оприлюднені у Facebook.

Зазначається, що ієромонаха Іллю (Ігоря Ігоровича Зеленського) та архімандрита Андрія (Мацурака) звільнили через «участь у заходах, спрямованих на розділення Церкви».

Нагадаємо, парафії УПЦ у Німеччині хочуть залишитися з Філаретом.

До слова, 24 червня Епіфаній скликає синод ПЦУ через ситуацію з Філаретом (документ).

Як повідомляв «Главком», почесний патріарх Філарет неодноразово заявляв, що вважає наданий Україні Томос про автокефалію таким, який не дає незалежності Українській церкві. Як сказав Філарет в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому», Томос Православної церкви України не такий, як у Румунської, Елладської, Сербської, Російської, Болгарської, Польської чи Албанської церкви. «Вони повністю незалежні від Матері-Церкви – Константинопольського патріархату, а, так звана, Православна церква України від нього залежна», - вважає Філарет.

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