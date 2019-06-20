  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Епіфаній скликає синод ПЦУ через ситуацію з Філаретом (документ)

    • Розсилка
    Митрополит Епіфаній - Епіфаній скликає синод ПЦУ через ситуацію з Філаретом (документ)
    Митрополит Епіфаній

    Засідання синоду відбудеться 24 червня

    Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ), митрополит Епіфаній скликає засідання синоду через заяви почесного патріарха Філарета щодо відновлення Київського патріархату. Про це йдеться у заяві ПЦУ, яка є у розпорядженні «РБК-Україна».

    Так, у документі йдеться, що митрополит Епіфаній скликає засідання синоду ПЦУ в понеділок 24 червня. На засіданні синоду планується ухвалити рішення з приводу заяв почесного патріарха Філарета про відновлення Української православної церкви Київського патріархату.

    Читайте також

    «Інформуємо, що на найближчому засідання священного синоду ПЦУ, яке скликається предстоятелем (Епіфанієм, - ред.) 24 червня 2019 року, будуть ухвалені рішення, пов'язані з подіями, що відбулися», - повідомили в ПЦУ.

    Крім того, митрополит Епіфаній пригрозив священникам, які підтримують ідеї Філарета, відмовою у прийнятті їх до складу єпископату ПЦУ.

    «Свідома участь таких кліриків у антиканонічних діях є підставою для категоричної відмови у задоволенні їхніх можливих у майбутньому прохань бути прийнятими до складу єпископату Православної церкви України», - наголосив Епіфаній.

    Заява Православної церкви України
    Заява Православної церкви України

    Нагадаємо, так званий «помісний собор» УПЦ Київського патріархатупостановив відновити існування ліквідованої церкви і відмовився від Томосу.

    Як повідомлялось, 20 червня у Володимирському соборі в Києві пройшло зібрання (Філарет називає це «помісним собором») частини ієрархів, священників та мирян УПЦ Київського патріархату. На нього прибули всього кілька ієрархів з понад 40, які раніше належали до УПЦ КП.

    Читайте також
    Філарет церква Українська православна церква православна церква Епіфаній
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ