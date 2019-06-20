Епіфаній скликає синод ПЦУ через ситуацію з Філаретом (документ)
Засідання синоду відбудеться 24 червня
Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ), митрополит Епіфаній скликає засідання синоду через заяви почесного патріарха Філарета щодо відновлення Київського патріархату. Про це йдеться у заяві ПЦУ, яка є у розпорядженні «РБК-Україна».
Так, у документі йдеться, що митрополит Епіфаній скликає засідання синоду ПЦУ в понеділок 24 червня. На засіданні синоду планується ухвалити рішення з приводу заяв почесного патріарха Філарета про відновлення Української православної церкви Київського патріархату.
«Інформуємо, що на найближчому засідання священного синоду ПЦУ, яке скликається предстоятелем (Епіфанієм, - ред.) 24 червня 2019 року, будуть ухвалені рішення, пов'язані з подіями, що відбулися», - повідомили в ПЦУ.
Крім того, митрополит Епіфаній пригрозив священникам, які підтримують ідеї Філарета, відмовою у прийнятті їх до складу єпископату ПЦУ.
«Свідома участь таких кліриків у антиканонічних діях є підставою для категоричної відмови у задоволенні їхніх можливих у майбутньому прохань бути прийнятими до складу єпископату Православної церкви України», - наголосив Епіфаній.
Нагадаємо, так званий «помісний собор» УПЦ Київського патріархатупостановив відновити існування ліквідованої церкви і відмовився від Томосу.
Як повідомлялось, 20 червня у Володимирському соборі в Києві пройшло зібрання (Філарет називає це «помісним собором») частини ієрархів, священників та мирян УПЦ Київського патріархату. На нього прибули всього кілька ієрархів з понад 40, які раніше належали до УПЦ КП.