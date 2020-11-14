«Мій улюблений олігарх». У Дніпрі пройшов конкурс дитячого малюнку

До фіналу потрапили роботи з відомими українськими політиками. Портрет Володимира Зеленського. Художниці 13 років

У конкурсі малюнків взяли участь діти від 7 до 14 років

У Дніпрі підвели підсумки конкурсу дитячого малюнку «Мій улюблений олігарх». Про це йдеться на сторінці «Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка «Мій улюблений олігарх» у Facebook.

Зазначається, що у конкурсі малюнків взяли участь діти від 7 до 14 років. До фіналу потрапили роботи з відомими українськими політиками. Також одна учасниця просто намалювала свою маму, а ще одна - вчительку.

Учасникам запропонували намалювати улюбленого олігарха в будь-якій техніці і вказати його ім'я.

Автор ідеї - художник Максим Ходак, кращі малюнки будуть представлені в його галереї «Артсвiт».

«До другого етапу конкурсу пройшло 26 малюнків. Ми маємо велику різноманітність зображених постатей. А саме 7 портретів Рината Ахметова, 4 портрети Ігоря Коломойського, 2 зображення Петра Порошенка, 2 малюнки Вадима Новинського, 1 зображення Віктора Пінчука, 1 портрет Юлії Тимошенко, 1 малюнок Геннадія Боголюбова, 1 портрет Володимира Зеленського, 1 малюнок з зображенням Галини Гереги, 1 портрет Гордона, 1 портрет Володимира Яценка та три зображення з власною інтерпретацією образу олігархів», – йдеться у повідомленні.

Користувачі мережі з сарказмом прокоментували ідею конкурсу і малюнки дітей. «Це так смішно, щоб не плакати, коли вдумаєшся», «У мене реально шок. От маразм», «Навіть в конкурсі малюнків олігархів корупція».