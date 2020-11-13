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    Вихователька дитсадка довела до істерики малюка, який не зміг вдягнутися (відео)

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    Виховательці загрожує штраф від 850 до 1700 гривень або громадські&nbsp;робіти - Вихователька дитсадка довела до істерики малюка, який не зміг вдягнутися (відео)
    Виховательці загрожує штраф від 850 до 1700 гривень або громадські робіти

    Жінка кричала на зарюмсаного хлопчика, а потім підняла його та струсонула

    У селі Велика Бузова в Полтавській області вихователька дитячого садочку накричала на трирічного хлопчика. А все через те, що дитина не могла самостійно одягнутися і взутися.

    Малюк сильно плакав, але жінка продовжувала на нього кричати. Відео інциденту опублікувала мама хлопчика Галина Іващенко в спільноті Мої Яреськи у фейсбуці.

    На відео видно, що вихователька кричить на заплаканого хлопчика, а потім вона підняла його та струсонула.

    Відео з дитячого садочку зняв старший син, який забирав молодшого з групи, та потім показав ролик мамі малюка. Галина обурена поведінкою виховательки, а також тим, що завідувачка дошкільного закладу, яка була присутня при інциденті, не втрутилася.

    «Батьки! Це жах, що відбувається в садочку Велика Бузова. Яке там ставлення до моєї дитини! Моєму синові 3 роки виповнилося місяць тому. Він ще не може самостійно взуватися та одягатися, але такі методи «вихователя» неприпустимі», – написала мама хлопчика.

    Вона наголошує, що вихователька Герасименко Людмила Борисівна не мала права так поводитись з чужою маленькою дитиною.

    Згодом стало відомо, що поліція Полтавщини склала на педагогиню адміністративний протокол, адже в її діях вони вбачають ознаки булінгу. Виховательці загрожує штраф від 850 до 1700 гривень або громадські робіти на термін від двадцяти до сорока годин.

    Натомість користувачі обурені поведінкою педагога і зазначили, що таким людям категорично не можна працювати з дітьми.

    Нагадаємо, нещодавно в Одеській гімназії вчителька нагримала на ученицю, яка відповідала їй українською. На думку викладачки, цим дівчинка робила себе «вищою» за інших. Вчительку після скандалу звільнили. 

     Читайте також: Як зберегти психічне здоров’я під час пандемії. Консультація Ірини Демеркової

     

    Теги: Полтава діти штраф булінг поліція жінка дитячий садок батьки
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