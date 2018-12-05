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    Міжбанк закрився підвищенням курсу гривні

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    Міжбанк закрився підвищенням курсу гривні

    Гривня знову почала зміцнюватись на валютному ринку

    У середу 5 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,96 - 27,98 гривні за долар.

    Про це повідомляє Finance.ua.

    На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

    • Долар США - 27,96 - 27,98 гривні;
    • Євро - 31,67 - 31,68 гривні;
    • Російський рубль - 0,4185 - 0,4192 гривні.

    Зазначимо, 5 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,98 - 28,02 гривні за долар.

    Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 5 грудня на рівні 28,12 гривні.

    4 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,03 - 28,07 гривні за долар.

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