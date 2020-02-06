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    Міжнародні резерви України сягнули найвищого рівня з листопада 2012 року

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    <p>Станом на 1 лютого 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 26 млрд 292,8 млн дол. США</p> - Міжнародні резерви України сягнули найвищого рівня з листопада 2012 року

    Станом на 1 лютого 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 26 млрд 292,8 млн дол. США

    За оцінками НБУ, збільшення міжнародних резервів у січні зумовлене як успішним розміщенням урядом єврооблігацій, так і операціями Національного банку

    Міжнародні резерви України у січні 2020 року зросли до $26,3 млрд - найвищого рівня з листопада 2012 року.

    Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

    «Станом на 01 лютого 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 26 292,8 млн дол. США (в еквіваленті). У січні вони зросли на 3,9%, сягнувши найвищого рівня з листопада 2012 року», - йдеться у повідомленні.

    За оцінками НБУ, збільшення міжнародних резервів у січні зумовлене як успішним розміщенням урядом єврооблігацій, так і операціями Національного банку – з управління резервами та на валютному ринку.

    Так, наприкінці січня уряд розмістив облігації зовнішньої державної позики на €1 250,0 млн. Водночас на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано $656,1 млн, з яких $602,2 млн – на виконання зобов’язань за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованими у валюті.

    Протягом першого місяця року на міжбанківському валютному ринку спостерігалася дещо менша пропозиція валюти з боку експортерів через значні обсяги отриманого ними відшкодування ПДВ, а також певна активізація імпортерів після святкових розпродажів. Однак обсяги купівлі валюти НБУ на міжбанку перевищили в січні обсяги продажу на $98 млн ($348,0 млн і $250 млн відповідно).

    У Національному банку наголосили, що досягнутий на 1 лютого обсяг міжнародних резервів покриває 3,9 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду та НБУ.

    Раніше Нацбанк показав, з чого складаються міжнародні резерви України.

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